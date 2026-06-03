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'EN BOCA DE TODOS' (CUATRO)

Antonio Naranjo estalla ante las tragaderas de la izquierda mediática con la corrupción del PSOE: «Le limpian el c*lo a Sánchez»

Antonio Naranjo, sacudiendo a un aspirante a formar parte de la Brunete Pedrete.
Antonio Naranjo, sacudiendo a un aspirante a formar parte de la Brunete Pedrete.
Archivado en: Antonio Naranjo | Gobierno de España | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

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Antonio Naranjo.

Antonio Naranjo, a degüello contra el "capo" Pedro Sánchez: "Se le está poniendo cara de Vito Corleone"

No fue la primera.

Pero tampoco será la última ocasión en la que Antonio Naranjo ponga las cosas claras,

El periodista y tertuliano de ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), volvió a exhibir su estilo directo y sin filtros en la emisión del martes 2 de junio de 2026.

Durante un intenso debate sobre las tramas de corrupción que afectan al PSOE, especialmente las vinculadas al caso Koldo, Ábalos y el entorno de Ferraz, Naranjo cargó con dureza contra lo que considera una protección incondicional a Pedro Sánchez por parte de la izquierda mediática.

«Le limpian el culito a Sánchez», exclamó gráficamente el comunicador, resumiendo la actitud que, a su juicio, mantienen numerosos tertulianos y medios afines al Gobierno ante los escándalos.

Naranjo fue más allá y estableció un claro contraste con otros casos:

Mientras la derecha mediática no escondió el caso Kitchen, la izquierda mediática se dedica a limpiarle el culito a Pedro Sánchez.

El comentario generó tensión inmediata en el plató, con reacciones de sorpresa, protestas y algún cruce de voces entre los tertulianos.

Doble rasero mediático

Naranjo defendió que, durante el ‘caso Kitchen‘, la supuesta operación parapolicial contra Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular), la prensa y tertulianos de derecha no ocultaron las informaciones ni defendieron lo indefendible:

Yo no recuerdo a nadie defendiendo la Kitchen. La derecha mediática publicó los papeles de Bárcenas y el ‘Luis, sé fuerte’.

En cambio, según su visión, ante las investigaciones que salpican ahora al PSOE y al círculo de Sánchez, una parte importante de la izquierda mediática opta por la minimización, el silencio o la justificación sistemática.

El periodista denunció las tragaderas de ciertos sectores informativos, capaces de tragar y blanquear cualquier controversia mientras el presidente siga en La Moncloa. Este blindaje contrastaría, a su parecer, con el escrutinio implacable que recibieron gobiernos anteriores del PP por casos de corrupción.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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