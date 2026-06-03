Antonio Naranjo estalla ante las tragaderas de la izquierda mediática con la corrupción del PSOE: «Le limpian el c*lo a Sánchez»

Antonio Naranjo, sacudiendo a un aspirante a formar parte de la Brunete Pedrete.

No fue la primera.

Pero tampoco será la última ocasión en la que Antonio Naranjo ponga las cosas claras,

El periodista y tertuliano de ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), volvió a exhibir su estilo directo y sin filtros en la emisión del martes 2 de junio de 2026.

Durante un intenso debate sobre las tramas de corrupción que afectan al PSOE, especialmente las vinculadas al caso Koldo, Ábalos y el entorno de Ferraz, Naranjo cargó con dureza contra lo que considera una protección incondicional a Pedro Sánchez por parte de la izquierda mediática.

«Le limpian el culito a Sánchez», exclamó gráficamente el comunicador, resumiendo la actitud que, a su juicio, mantienen numerosos tertulianos y medios afines al Gobierno ante los escándalos.

Naranjo fue más allá y estableció un claro contraste con otros casos:

Mientras la derecha mediática no escondió el caso Kitchen, la izquierda mediática se dedica a limpiarle el culito a Pedro Sánchez.

El comentario generó tensión inmediata en el plató, con reacciones de sorpresa, protestas y algún cruce de voces entre los tertulianos.

➡️Antonio Naranjo @AntonioRNaranjo «Yo no recuerdo a nadie defendiendo la Kitchen. La derecha mediática publicó los papeles de Bárcenas y el ‘Luis, sé fuerte’; la izquierda mediática lo que hace es limpiarle el culito a Pedro Sánchez, haga lo que haga» #EnBocaDeTodos pic.twitter.com/MDduYSEFfB — Jali #STOPokupas (@jaliroller) June 3, 2026

Doble rasero mediático

Naranjo defendió que, durante el ‘caso Kitchen‘, la supuesta operación parapolicial contra Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular), la prensa y tertulianos de derecha no ocultaron las informaciones ni defendieron lo indefendible:

Yo no recuerdo a nadie defendiendo la Kitchen. La derecha mediática publicó los papeles de Bárcenas y el ‘Luis, sé fuerte’.

En cambio, según su visión, ante las investigaciones que salpican ahora al PSOE y al círculo de Sánchez, una parte importante de la izquierda mediática opta por la minimización, el silencio o la justificación sistemática.

El periodista denunció las tragaderas de ciertos sectores informativos, capaces de tragar y blanquear cualquier controversia mientras el presidente siga en La Moncloa. Este blindaje contrastaría, a su parecer, con el escrutinio implacable que recibieron gobiernos anteriores del PP por casos de corrupción.