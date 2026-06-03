La hemeroteca ‘mata’ a Silvia Intxaurrondo tras destaparse los nuevos pagos que Leire Díez percibió del PSOE

¡Ridículo supremo!

Silvia Intxaurrondo, defensora a ultranza del sanchismo, debe estar buscando el escondite más recóndito de España para refugiarse allí durante una buena temporada.

La presentadora de ‘La Hora de La 1‘ en RTVE quedó en evidencia después de que el propio PSOE haya reconocido ante un juez que pagó casi 45.000 euros a Leire Díez por servicios de comunicación entre 2015 y 2017, una cantidad muy superior a los 15.000 euros que se admitieron inicialmente.

Silvia Intxaurrondo, una de las caras más visibles de la línea editorial de TVE en los últimos años, intentó en varias ocasiones minimizar la relación de Leire Díez con el PSOE.

En sus intervenciones, la periodista llegó a describir a la exmilitante socialista como «militante sin cargo» cuyo único vínculo con Ferraz era «una foto».

⭕️ Esto decía @SIntxaurrondo en @rtve de Leire. El sectarismo y la mentira como norma de funcionamiento. pic.twitter.com/0vvJ74Get0 — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) June 2, 2026

«Leire Díez, militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa, militante, dice el Partido Socialista», repetía Intxaurrondo ante las cámaras mientras se investigaba la presunta trama de “fontanería” en la que se acusa a Díez de coordinar acciones para desestabilizar causas judiciales contra el partido y miembros del Gobierno.

Esos comentarios, grabados y difundidos ampliamente en redes, contrastan ahora con la documentación remitida por el propio PSOE al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Según el escrito del partido, Leire Díez prestó servicios como asesora técnica en comunicación para el PSOE de Cantabria durante dos periodos.

Del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017: 32.903,28 euros en 18 facturas. Seguidamente, del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017: 11.956,12 euros (incluyendo indemnización por rescisión).En total, la llamada fontanera de Ferraz percibió nada más y nada menos que un montante de 44.859,40 euros brutos, casi el triple de lo reconocido inicialmente.

Fue tal el rebote que se agarró Silvia Intxaurrondo cuando vio que por redes circulaba su ‘glorioso’ corte en el que trataba de desvincular a Leire Díez de las altas esferas del PSOE, que se dedicó a bloquear a todos aquellos que tuvieron al osadía de tuitearlo o retuitearlo: