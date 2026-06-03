Wyoming se sirve del inhabilitado Baltasar Garzón para avalar el acoso del Gobierno Sánchez a la Justicia

No tuvieron mejor juez al que recurrir

En un nuevo episodio de su particular cruzada mediática, El Gran Wyoming, otro de los miembros de la Brunete Pedrete, echó mano una vez más de Baltasar Garzón como autoridad moral para defender las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez frente a las críticas del Consejo General del Poder Judicial.

El presentador de ‘El Intermedio‘, en laSexta, dio voz al exjuez inhabilitado para que, con su habitual solemnidad, denunciara supuestas «instrumentalizaciones» de la Justicia por parte de la oposición y ciertos jueces, mientras blanquea las tensiones generadas desde el Ejecutivo.

Lo verdaderamente pringoso por parte del bufón de la segunda cadena de Atresmedia fue echarse en los brazos de alguien con un más que controvertido currículum.

Garzón fue inhabilitado por el Tribunal Supremo en 2012 por prevaricación al ordenar escuchas ilegales entre imputados y sus abogados en el caso Gürtel. Una decisión que, pese a los intentos posteriores de revisión y dictámenes internacionales discutibles, siguió marcando su trayectoria.

Para muchos juristas y una amplia parte de la opinión pública, Garzón representa el paradigma del juez-activista que confundió su toga con una bandera política, especialmente en su obsesión por reabrir heridas de la Guerra Civil y el franquismo mientras ignoraba o relativizaba otros asuntos.

Que Wyoming, con su humor corrosivo y su militancia televisiva descarada, invitase a Garzón no sorprendió. El programa convirtió en rutina desde hace mucho tiempo transformar cualquier roce entre el Gobierno de coalición y los jueces en una «amenaza a la democracia «orquestada por la derecha.

🔴 Hoy nos acompaña el juez Baltasar Garzón para analizar la actualidad judicial de nuestro país, entre investigaciones a políticos. #elintermedio pic.twitter.com/FdJasODzOU — El Intermedio (@El_Intermedio) June 2, 2026

Lo llamativo fue la elección del invitado: un exmagistrado, cuya credibilidad judicial está seriamente comprometida, usado ahora para legitimar las quejas de La Moncloa contra el CGPJ, los fiscales o instructores como el juez Juan Carlos Peinado en casos que salpican al entorno del presidente del Ejecutivo socialcomunista.

Así introdujo Wyoming el tema en cuestión:

Acabamos de explicar que el Consejo General del Poder Judicial vuelve a regañar al Gobierno por las críticas. ¿Qué le parece? ¿Tiene razón? ¿O es que a los jueces les irrita más una crítica que una toga de esparto?

A Garzón, qué duda cabe, se la puso botando la respuesta el de ‘El Intermedio’: