Wyoming se sirve del inhabilitado Baltasar Garzón para avalar el acoso del Gobierno Sánchez a la Justicia

No tuvieron mejor juez al que recurrir
En un nuevo episodio de su particular cruzada mediática, El Gran Wyoming, otro de los miembros de la Brunete Pedrete, echó mano una vez más de Baltasar Garzón como autoridad moral para defender las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez frente a las críticas del Consejo General del Poder Judicial.
El presentador de ‘El Intermedio‘, en laSexta, dio voz al exjuez inhabilitado para que, con su habitual solemnidad, denunciara supuestas «instrumentalizaciones» de la Justicia por parte de la oposición y ciertos jueces, mientras blanquea las tensiones generadas desde el Ejecutivo.
Lo verdaderamente pringoso por parte del bufón de la segunda cadena de Atresmedia fue echarse en los brazos de alguien con un más que controvertido currículum.
Garzón fue inhabilitado por el Tribunal Supremo en 2012 por prevaricación al ordenar escuchas ilegales entre imputados y sus abogados en el caso Gürtel. Una decisión que, pese a los intentos posteriores de revisión y dictámenes internacionales discutibles, siguió marcando su trayectoria.
Para muchos juristas y una amplia parte de la opinión pública, Garzón representa el paradigma del juez-activista que confundió su toga con una bandera política, especialmente en su obsesión por reabrir heridas de la Guerra Civil y el franquismo mientras ignoraba o relativizaba otros asuntos.
Que Wyoming, con su humor corrosivo y su militancia televisiva descarada, invitase a Garzón no sorprendió. El programa convirtió en rutina desde hace mucho tiempo transformar cualquier roce entre el Gobierno de coalición y los jueces en una «amenaza a la democracia «orquestada por la derecha.
🔴 Hoy nos acompaña el juez Baltasar Garzón para analizar la actualidad judicial de nuestro país, entre investigaciones a políticos. #elintermedio pic.twitter.com/FdJasODzOU
— El Intermedio (@El_Intermedio) June 2, 2026
Lo llamativo fue la elección del invitado: un exmagistrado, cuya credibilidad judicial está seriamente comprometida, usado ahora para legitimar las quejas de La Moncloa contra el CGPJ, los fiscales o instructores como el juez Juan Carlos Peinado en casos que salpican al entorno del presidente del Ejecutivo socialcomunista.
Así introdujo Wyoming el tema en cuestión:
Acabamos de explicar que el Consejo General del Poder Judicial vuelve a regañar al Gobierno por las críticas. ¿Qué le parece? ¿Tiene razón? ¿O es que a los jueces les irrita más una crítica que una toga de esparto?
A Garzón, qué duda cabe, se la puso botando la respuesta el de ‘El Intermedio’:
Yo creo que respecto a lo que haya dicho el Consejo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, no lo comparto, porque parece como que se establece un manto de protección para los jueces, que no se puede hablar de la justicia. De la justicia se puede y se debe hablar, se puede y se debe criticar. Y si no están de acuerdo quienes ven una resolución judicial publicada en los medios de comunicación, que ese sería otro tema a debatir, cómo se proyectan y se conocen resoluciones judiciales que dan inicio a un procedimiento y a partir de ese momento quien resulta afectado como investigado, al que ya no se llama ni investigado, sino que directamente se le dice imputado, sabiendo que la expresión imputado ya no existe en la ley, pues se le condena prácticamente a una situación que es difícilmente reversible en lo personal y en lo profesional.
Yo creo que las críticas que se han hecho van en esa dirección, no en la descalificación ni del juez ni de la justicia. Yo creo que la justicia en general, pero yo creo que es saludable que si no estás de acuerdo con una resolución judicial en la que, por ejemplo, se hacen afirmaciones contundentes al inicio de un procedimiento, cuando todos sabemos o deberíamos saber que nos basamos en indicios, en que es posible que haya sucedido, pero si dices forma parte de una organización, estás casi como sentenciando.