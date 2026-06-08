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'MALAS LENGUAS' (TVE)

Jesús Cintora se parapeta en Loreto Ochando para decir que es una «salvajada» relacionar las siglas ‘P.S.’ con Pedro Sánchez

La de 'El Plural' aseveró que podía referirse a cualquier otra persona dentro de la organización de Ferraz

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Gonzalo Miró, Jesús Cintora, Loreto Ochando, Pablo Iglesias

Gonzalo Miró da una esperpéntica excusa para defender a Sánchez ¡y se gana el aplauso de los ultras Pablo Iglesias y Loreto Ochando!

Increíble.

Lo de ‘Tele Pedro‘ ya es un ejercicio de fe ciega para defender a capa y espada, a pesar de la escorrentía de evidencias, a Pedro Sánchez.

En el programa ‘Malas Lenguas‘ de La 2 de TVE, presentado por Jesús Cintora, la tertuliana Loreto Ochando defendió con rotundidad que afirmar de manera categórica que las iniciales ‘P.S.‘ que aparecen en anotaciones de la agenda de Leire Díez corresponden a Pedro Sánchez constituye «una salvajada».

Las polémicas palabras de la periodista de ‘El Plural‘ surgieron en medio de las informaciones publicadas sobre las libretas de Leire, donde figuran referencias como «reunión con P.S.» y otros apuntes que, según diversas fuentes, apuntarían a contactos y movimientos en el entorno del PSOE.

Mientras algunos medios y voces de la oposición interpretaron estas siglas como una clara alusión al presidente del Gobierno, en el espacio de Cintora se optó por cuestionar esa identificación automática.

Ochando se tomó a pecho la defensa del inquilino de La Moncloa y argumentó que sin una contrastación total y absoluta, vincular directamente esas iniciales con Pedro Sánchez es un salto periodístico inadmisible:

Afirmar categóricamente que ‘P.S.’ es Pedro Sánchez es una salvajada.

Cintora, que conduce ‘Malas Lenguas’, utilizó, una vez más, el espacio para abordar estos temas con un enfoque protector hacia el Ejecutivo sanchista. En este caso, el presentador se respaldó en la intervención de Ochando para marcar distancia con las interpretaciones más directas que relacionan al presidente con las anotaciones.

Pero la realidad, por más que el periodista de Ágreda (Soria) trate de vender un pollino a su audiencia, fue más que terca.

Las agendas y anotaciones de Leire han salido a la luz en el marco de investigaciones y filtraciones relacionadas con supuestas irregularidades en el entorno socialista. Frases como ‘reunión con P.S.’, junto a otras menciones a causas que afectarían al PSOE, han reforzado el debate sobre el posible conocimiento o implicación de Sánchez en determinados movimientos.

Mientras en otros programas y medios se presentaron las siglas como «inequívocas», en ‘Malas Lengua’s se insistió en la necesidad de prudencia: P.S. podría referirse a otras personas (iniciales comunes en política y en el partido) y no necesariamente al jefe del Ejecutivo. Esta postura generó críticas inmediatas en redes y en la oposición, que acusan al programa de RTVE de actuar como escudo del Gobierno.

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