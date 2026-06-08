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Periodismo Televisión

'MALAS LENGUAS' (TVE)

Un repartidor trolea magistralmente a una reportera de Jesús Cintora: «¿Qué hace aquí Tele Pedro? ¿Contando mentiras?»

El trabajador acusó a la televisión pública de contribuir a la situación actual que sufre España: "¿Arruinando más el país?"

Un repartidor trolea magistralmente a una reportera de Jesús Cintora: "¿Qué hace aquí Tele Pedro? ¿Contando mentiras?"
Archivado en: Gobierno de España | Jesús Cintora | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE | Televisión

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Cintora y Ferreras

El sanchista Cintora arremete contra el 'indignado' Ferreras, mientras LaSexta se distancia de la ‘Brunete Pedrete’

Otro troleo más.

Y no es el primero ni el último que van a tener que encajar en TVE.

En plena calle, mientras un equipo de ‘Malas Lenguas‘ realizaba un reportaje, un repartidor en moto protagonizó un momento que ya se ha hecho viral: encaró directamente a la reportera Julia Pulido y le espetó sin filtros lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir en voz alta.

TelePedro, ¿qué hacéis por aquí contando mentiras? ¿Arruinando más el país?

La periodista, en vez de ignorar el comentario, quiso subirse a la chepa del ciudadano indignado:

No estamos contando ninguna mentira. No moleste.

Jesús Cintora abrió su espacio denunciando el incidente como un caso de acoso a la prensa.

El presentador vinculó el suceso a las críticas que recibe TVE desde sectores de la derecha y acusó de alentar este tipo de comportamientos a ciertos discursos políticos. Para Cintora y su equipo, se trató de un ataque intolerable contra periodistas que solo intentan hacer su trabajo.

Sin embargo, en redes sociales la reacción fue muy distinta.

Miles de comentarios apoyaron al repartidor y le trataron como un héroe anónimo que expresó el hartazgo de una parte importante de la ciudadanía hacia lo que consideran periodismo militante y propaganda gubernamental disfrazada de información.

El vídeo mostró a la reportera intentando entrevistar a una vecina cuando el repartidor interviene. No hay agresión física directa en las imágenes difundidas, pero sí un gesto de histeria por parte de la periodista de TVE cuando el repartido arranca la moto tratando de vender una situación de falso intento de agresión.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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