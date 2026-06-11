El magistrado Jesús Villegas ajusticia al amenazante Óscar López: «¡Que se prepare!»

Ajusticiado por bocazas.

En una intervención directa y sin filtros, el magistrado Jesús Villegas contestó con firmeza a las advertencias y amenazas veladas del ministro Óscar López contra los jueces que investigan los casos de corrupción que afectan al PSOE.

El enfrentamiento con el titular de Transformación Digital y Función Pública se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Poder Judicial.

Óscar López, desde su responsabilidad ministerial, lanzó durante un acto de desagravio al inhabilitado exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mensajes interpretados como intentos de presión e intimidación hacia los magistrados que instruyen causas sensibles para el PSOE.

Para que se entienda: Hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, son alguien de su entorno. Felicidades Álvaro García Ortiz y al resto de galardonados por los Premios @publico_es pic.twitter.com/0m01aGd22q — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) June 10, 2026

Villegas, secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y una de las voces más claras en defensa de la separación de poderes, no dejó pasar las bravatas del hombre de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención en ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid), presentado por Antonio Naranjo, el magistrado recordó uno de los pilares del Estado de Derecho: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin excepciones ni privilegios por cargo político: