  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

'EL ANÁLISIS. DIARIO DE LA NOCHE' (TELEMADRID)

El magistrado Jesús Villegas ajusticia al amenazante Óscar López: «¡Que se prepare!»

"Al ministro hay que decírselo muy claro, no amenace"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Óscar López y Álvaro García López.

Óscar López amenaza al Supremo en el esperpéntico acto de desagravio al inhabilitado Álvaro García Ortiz

Ajusticiado por bocazas.

En una intervención directa y sin filtros, el magistrado Jesús Villegas contestó con firmeza a las advertencias y amenazas veladas del ministro Óscar López contra los jueces que investigan los casos de corrupción que afectan al PSOE.

El enfrentamiento con el titular de Transformación Digital y Función Pública se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Poder Judicial.

Óscar López, desde su responsabilidad ministerial, lanzó durante un acto de desagravio al inhabilitado exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mensajes interpretados como intentos de presión e intimidación hacia los magistrados que instruyen causas sensibles para el PSOE.

Villegas, secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y una de las voces más claras en defensa de la separación de poderes, no dejó pasar las bravatas del hombre de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención en ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid), presentado por Antonio Naranjo, el magistrado recordó uno de los pilares del Estado de Derecho: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin excepciones ni privilegios por cargo político:

Al ministro hay que decírselo muy claro, no amenace, no amenace. Mire, dice que no se van a dejar avasallar. Es que castigar a los delincuentes, perseguir el delito, no es avasallar. Y que se prepare, el hecho de que tengan altos cargos, no significa que se los vaya a tratar con más consideración que a un ratero. Todos somos iguales ante la ley. Y pueden gritar, pueden berrear, pueden amenazar. Pero la justicia es absolutamente implacable. Como ciudadano estoy indignado. Pero bueno, da igual lo que diga, porque no van a poder parar la justicia.

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE ESTILO DE VIDA
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]