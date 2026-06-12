La millonaria tasación de las joyas de Zapatero deja en ridículo a Intxaurrondo, Ruiz, Cintora y Fortes por difundir que no valían más de 50.000 euros

Han quedado con salva sea la parte al descubierto.

La tasación oficial de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) dejó en evidencia a varios periodistas de ‘Tele Pedro‘ (TVE) que, de manera diligente, se apresuraron a defender la versión oficial del entorno del expresidente: que se trataba de baratijas valoradas en apenas entre 30.000 y 50.000 euros, herencia familiar y regalos de viajes.

La joyería Ansorena, de reconocido prestigio, junto al Instituto Gemológico Español, tasó el lote intervenido por la UDEF en 1,3 millones de euros. Una cifra que multiplica por más de 25 la valoración que el círculo de Zapatero había vendido a la prensa amiga y que contrasta con las primeras estimaciones extraoficiales de expertos que ya hablaban de varios millones.

🔴 La tasación judicial cifra el valor de las joyas de la caja fuerte de Zapatero en 1,3 millones de euros https://t.co/SVfBIDxKpM — laSexta Noticias (@sextaNoticias) June 11, 2026

La versión oficial que se derrumba

Cuando la Policía Nacional registró el 19 de mayo de 2026 el despacho de Zapatero en la calle Ferraz (Madrid), encontró, entre otros efectos, decenas de piezas de joyería: collares, pulseras, pendientes, sortijas, relojes de marcas como Omega y Longines, y más de un centenar de elementos en total según algunas descripciones.

La secretaria del expresidente explicó que procedían de una herencia de doña Sonsoles Espinosa de los Monteros, esposa de Zapatero, y de regalos de viajes.

El entorno del expresidente del Gobierno, a través de su portavoz Luis Arroyo, se apresuró a minimizarlo: entre 30.000 y 50.000 euros en total. Una cifra que fue repetida como un mantra en tertulias y programas de televisión.

Varios rostros habituales de la televisión pública se hicieron eco sin demasiado espíritu crítico de la versión low-cost de las joyas:

Silvia Intxaurrondo, en su programa, difundió la cifra de 30-50.000 euros.

Javier Ruiz también repitió la valoración mínima.

Finalmente, Jesús Cintora y Xabier Fortes se sumaron al coro de quienes presentaron las joyas como piezas sin gran valor, casi anecdóticas.

Ahora, con la tasación judicial sobre la mesa que sitúa el valor en 1,3 millones de euros (y con expertos independientes que, solo por fotos, ya hablaban de varios millones por las gemas —diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas—), esas intervenciones sonaron, como mínimo, precipitadas. O directamente alineadas con la narrativa que convenía en ese momento.

Fuentes cercanas a Zapatero insisten en que todo tiene explicación legítima, que son herencias y regalos y que la tasación oficial no implica irregularidad alguna. Sin embargo, el contraste entre la valoración oficial inicial y la pericial judicial es tan grande que ha reabierto el debate sobre la transparencia del patrimonio de los expresidentes y la ligereza con la que ciertos medios y tertulianos asumen las explicaciones del poder.