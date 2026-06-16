¡Qué esperpento! Así fue el estreno mediático de la tercera abogada de Elisa Mouliaá en su causa contra Íñigo Errejón

¿A qué aspira Elisa Mouliaá?

La actriz que denunció a Íñigo Errejón por presuntos malos tratos va como pollo sin cabeza por los juzgados.

La artista, como antaño hacía el ya desaparecido Jesús Gil con los entrenadores, ya suma su tercer letrado a la causa que mantiene contra el exdiputado de Sumar.

En el programa ‘En Boca de Todos‘ de Cuatro, la nueva letrada de Mouliaá, Yurena Carrillo, debutó con declaraciones que han generado polémica y sorpresa en los círculos judiciales y mediáticos.

La abogada canaria, contratada recientemente tras la salida de Alfredo Arrién, compareció en directo para detallar las nuevas acciones legales de su clienta.

Entre ellas destacan denuncias por violencia institucional y una nueva querella contra Íñigo Errejón por presuntos delitos de revelación de secretos, calumnias y contra el honor. Según la defensa, Errejón habría difundido una conversación privada y coordinado con testigos para «invertir la realidad» de los hechos.

Pero la cuestión es que la actriz, que tenía que haber comparecido en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) en la mañana del 15 de junio de 2026, optó por no presentarse.

Fue Nacho Abad, presentador del espacio, quien realizó la pregunta pertinente:

¿Le ha recomendado usted a Elisa Mouliaá que no se presente?

La respuesta de Carrillo no tuvo ni pies ni cabeza:

Yo no le he recomendado ni que no se presente ni que se presente, porque la verdad que el ego lo tengo a la altura de los zapatos, no lo ando por las nubes, y no soy la lista de la abogada que llega a la tercera con un currículum determinado y le lava el coco a su señora clienta para decirle que todo lo que ha hecho anterior está mal y que los anteriores abogados son peores que yo.

La estrategia de la nueva letrada y su polémica incorporación

Yurena Carrillo ha tomado las riendas del procedimiento, centrando su estrategia en la aplicación de la perspectiva de género y la defensa ante la exposición mediática.

La incorporación de Carrillo se produjo sin solicitar la venia formal a su anterior abogado, Alfredo Arrién, lo que generó fricciones y anuncios de quejas formales por parte de su antiguo bufete.

La defensa de Mouliaá se ha reafirmado en la decisión de que la actriz declare por videollamada, tras haber plantado en varias ocasiones recientes al juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que lleva la querella por calumnias interpuesta por Errejón.