Ketty Garat desenmascara al ‘atribulado’ Luis Arroyo por lo de las valiosas joyas de Zapatero: «¡Pero si cobra del PSOE!»

¡Retratado!

Luis Arroyo, el ‘flamante’, y ahora ‘atribulado’, consultor político no puede seguir luciéndose por los diferentes mingitorios mediáticos afines al sanchismo para contar el mismo cuento, el de que fue engañado por José Luis Rodríguez Zapatero con el asunto de la tasación de las joyas.

En la edición del lunes 15 de junio de 2026 del programa ‘Horizonte‘, presentado por Iker Jiménez en Cuatro, la tertuliana Ketty Garat protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la noche al confrontar directamente las explicaciones ofrecidas por el presidente del Ateneo de Madrid y portavoz autorizado de Zapatero sobre las joyas intervenidas en el despacho del expresidente.

La polémica giró en torno a un centenar de piezas localizadas en una caja fuerte durante el registro relacionado con la pieza separada del caso Plus Ultra. Inicialmente, Luis Arroyo valoró las joyas en entre 30.000 y 50.000 euros, atribuyéndolas principalmente a herencias familiares y regalos institucionales.

Sin embargo, la tasación oficial encargada por el juez José Luis Calama —realizada por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español— elevó su valor a más de 1,3 millones de euros, con piezas destacadas como un collar de oro blanco con diamantes y esmeraldas valorado en torno a los 278.000 euros.

Durante el debate, Ketty Garat no dudó en desenmascarar a Arroyo dejando claro que él no habló nunca a título personal, sino por orden expresa de un PSOE que le tiene a sueldo:

Luis Arroyo, que a nadie se le oculte, que cobra una minuta mensual del Partido Socialista por hacerle determinados servicios al Partido Socialista. Luis Arroyo cobra por hacerle servicios al Partido Socialista del tipo de preparo a los candidatos en los debates electorales, hago campañas de gabinete de crisis o defiendo a Zapatero. Con lo cual, la posición no es solo la posición de un amigo que sale en defensa de su amigo, sino la de alguien que tiene un contrato permanente mensual y cobra mensualmente del Partido Socialista, que, insisto, ha puesto su maquinaria al servicio de Zapatero.

Hay que recordar que tras conocerse la tasación, el propio Luis Arroyo reconoció públicamente haber sido «inducido a error» sobre el valor real de las joyas y pidió disculpas.

Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo. Gracias. — Luis Arroyo (@LuisArroyoM) June 12, 2026

No obstante, desde el entorno de Zapatero se mantiene que la mayoría de las piezas proceden de herencias familiares (de la madre del expresidente y de la de su esposa Sonsoles) y de obsequios acumulados durante sus años en La Moncloa.