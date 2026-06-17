Naranjo acusa a Sánchez de actuar como el golpista Tejero por vetar el debate sobre el adelanto electoral

Contundente a más no poder.

Antonio Naranjo cargó con dureza contra el presidente del Gobierno por rechazar la propuesta de Junts para debatir sobre la conveniencia de disolver las Cortes y dar paso a unas elecciones anticipadas.

En el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ emitido el 16 de junio de 2026 en Telemadrid, el presentador no se mordió la lengua al analizar la actualidad política y lanzó una de sus comparaciones más contundentes contra Pedro Sánchez.

Durante su editorial, Naranjo equiparó la actitud del inquilino de La Moncloa con la del golpista Antonio Tejero por hurtar, con la complicidad de Francina Armengol, un debate fundamental en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

El PSOE ha dado hoy otro paso más en lo que a mí me parece una ofensiva contra el Estado de Derecho. No sólo no ha dado explicaciones sobre nada, y mira que tiene, no sólo ataca a la justicia por hacer su trabajo, además de todo eso que a mí me parece gravísimo, pues se ha negado a que el Congreso de los Diputados celebre un debate formal, aunque sea sin consecuencias prácticas, sobre un adelanto de las elecciones generales.

❌ La consigna del PSOE: “Esto no se vota”. Això és el que li deuen haver ordenat a la Mesa que digui: “Esto no se vota”. La síntesi perfecta d’aquest final de legislatura en el que el PSOE està a fotent enlaire els principis més bàsics del parlamentarisme: “Esto no se vota”. https://t.co/xqkC1WmfSK — Josep Pagès i Massó (@jpagesm) June 16, 2026

Denunció la cacicada de limitar la democracia a lo que solo decida la Mesa del Congreso donde no está representado todo el arco político:

El Gobierno ha utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso, que es la que tienen el PSOE y Sumar, pero no en el Parlamento, que allí no la tienen, ni en las urnas, para boicotear un debate necesario. Si los ciudadanos tienen que ir a votar una vez comprobado que Pedro Sánchez no puede gobernar, y además está de corrupción hasta el cuello. Bueno, negarse a que al menos, al menos, se pueda discutir sobre ello en sede oficial, creo que lanza un mensaje muy peligroso. El de que tampoco tramitará el suplicatorio si el Tribunal Supremo decide impulsar, algún día, a Pedro Sánchez por algunas de las múltiples causas que le acorralan y le empiezan a señalar.

E hizo una comparación insuperable ante las actitudes dictatoriales de Pedro Sánchez: