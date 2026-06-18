El exabrupto de Pardo de Vera se lleva la sublime respuesta de Pérez-Roldán (HazteOír) y deja bailando a Risto Mejide

Una mala educación de juzgado de guardia.

Pero la faltona de Ana Pardo de Vera se llevó el mejor escarmiento posible, el de los buenos modales de la persona a la que segundos antes había despreciado y humillado en directo, el secretario general de HazteOír, Javier María Pérez-Roldán.

En el programa ‘Todo Es Mentira‘ de Cuatro, presentado por Risto Mejide, se vivió en la tarde del 17 de junio de 2026 uno de esos momentos televisivos que resumen a la perfección el estado del debate público en España: sectarismo, falta de argumentos y una soberbia que se derrumba ante la primera respuesta con fondo.

La tertuliana Ana Pardo de Vera, directora de relaciones institucionales de ‘Público’ y hermana de Isabel Pardo de Vera —expresidenta de Adif e imputada en el caso Koldo—, protagonizó un exabrupto al negarse a debatir con Javier María Pérez-Roldán, letrado y secretario general de HazteOír, que ejerce como acusación popular en varios casos de corrupción del PSOE, entre ellos el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

«Al señor de HazteOír no le hablo. A los de HazteOír no los considero unos profesionales», espetó Pardo de Vera con visible incomodidad, negándose a cruzar argumentos con el abogado. Un ataque directo y sin matices que buscaba descalificar de antemano al interlocutor en lugar de rebatir sus posiciones.

Pérez-Roldán no necesitó alzar la voz ni caer en la provocación. Con serenidad y precisión jurídica, respondió de forma impecable:

Cuando alguien es incapaz de razonar su postura, usted le está pidiendo que razone su postura, y es incapaz, es que reconoce tácitamente que no tiene razón, que tiene un prejuicio por la intolerancia que practica su vida. Yo hago lo mismo y también escojo a mis amistades y con quién dialogar.

El cruce dejó en una posición incómoda al propio Risto Mejide, que en ocasiones parece más cómodo cuando los dardos van en una sola dirección. El presentador quedó en un incómodo segundo plano mientras la tertuliana progresista optaba por la huida hacia adelante en lugar del debate.

No es casualidad el malestar de Ana Pardo de Vera. HazteOír solicitó en septiembre de 2024 la imputación de su hermana Isabel Pardo de Vera en las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en Adif. Meses después, esa imputación se produjo.