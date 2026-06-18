Luis María Pardo mete miedo a Zapatero sentenciando que aún queda por salir lo más importante del expresidente socialista

El que avisa no es traidor.

Y la que se avecina puede ser de órdago a la grande.

En el programa ‘Hablamos de Madrid‘ de Telemadrid, el abogado Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y acusación popular en la trama vinculada al caso Plus Ultra, lanzó una advertencia directa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Con tono firme y sin ambages, Pardo sentenció que lo ya conocido sobre la implicación del exlíder socialista no es más que la punta del iceberg:

Lo que está por salir sobre Zapatero puede ser mucho más importante de lo que podamos imaginar.

El letrado no dudó en la capacidad influyente del expresidente socialista:

El teniente coronel Balas es lo más grande en el rescate de Plus Ultra. Es decir, cuando en el juicio de David Sánchez se nos preguntaba quién era el influyente, pues está claro que a mi modo de ver, la persona que ha podido presuntamente influir en ese rescate no es otro que José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso está hoy en la Audiencia Nacional. Por eso está hoy declarando en la Audiencia Nacional. Y creo sinceramente que el rescate de Plus Ultra son las licitaciones de las mascarillas poniendo el simil del caso de Ábalos.

Aseguró que aún quedan muchas y relevantes cosas por salir de Zapatero:

Lo que va a salir a partir de ahora respecto a este procedimiento va a ser mucho más importante de lo que nos podamos imaginar. Hay dos piezas secretas en este procedimiento, que todavía están secretas. Por eso la Fiscalía Anticorrupción pide retirar el pasaporte y que venga a firmar cada 15 días y no ha sido adoptado por el magistrado y tutor. Vamos a ver cómo los acontecimientos se desarrollan en estos próximos días.

También avanzó que la sentencia sobre José Luis Ábalos está al caer, incluso en las próximas horas: