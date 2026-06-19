Un histórico socialista destroza en directo a Chema Crespo, íntimo amigo del enjoyado Zapatero: «Usted es un loro de La Moncloa»

Un momento viral.

Y además con consecuencias evidentes para el receptor de la diatriba porque quedó reducido a la mera categoría de replicador de los mensajes que se envían desde el palacio presidencial de Pedro Sánchez a los integrantes de la Brunete Pedrete.

El exministro de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, César Antonio Molina, destrozó en directo a Chema Crespo, uno de los defensores más acérrimos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En ‘Espejo Público‘ (Antena 3), Susanna Griso dio paso a unas declaraciones de un exministro del Gobierno de Zapatero que en las últimas semanas había cargado duramente contra el expresidente del Gobierno que le nombró y cesó.

Los participantes del debate lanzaron sus apuestas sobre la identidad de quien ponía en duda las aptitudes del político del PSOE con tanta dureza. Chema Crespo dio en la diana y reconoció a César Antonio Molina, exministro de Cultura, en esas frases:

Tuve el gusto de decirle algunas cosas aquí. Es un caso genuino.

El director general de ‘Público’ reconoció viejas rencillas y cuestionó la honorabilidad del exministro, sin saber que la presentadora estaba por darle paso en directo. De hecho, Griso espetó al tertuliano:

Me has calentado la entrevista.

Molina, visiblemente molesto, antes de empezar la entrevista le recordó varias cosas a Crespo:

Todo el mundo sabe de dónde viene y de dónde transmite las cosas que dice. Todo el mundo sabe quién soy yo y de dónde vengo, y todas las cosas que he hecho. ¡Qué ha hecho usted sino hacer de loro permanentemente de La Moncloa! ¡Loro!

La frase, pronunciada con visible enfado, dejó helado al propio Chema Crespo, que no dio crédito a la dureza del ataque de quien, paradójicamente, fue compañero de Gobierno del expresidente al que tanto defiende.

Chema Crespo, que en las últimas semanas defendió con uñas y dientes a su amigo Zapatero —llegando a decir que «sigue poniendo la mano en el fuego por él» incluso tras su imputación—, respondió acusando a Molina de soberbia y de dejarse llevar por el rencor: