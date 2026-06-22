El palanganero Gonzalo Miró saca su faz más alarmista tras la decisión del juez Peinado: «La democracia está en peligro»

Le faltó presentarse en el plató con la toga, un mazo y dictar sentencia.

El colaborador televisivo y autoproclamado experto en todas las materias, Gonzalo Miró, no defraudó a sus fieles de ‘Tele Pedro‘.

En una intervención en ‘Malas Lenguas Noche‘ (TVE), el tertuliano elevó a categoría de emergencia nacional la decisión del juez Juan Carlos Peinado de avanzar en el caso Begoña Gómez, abrir juicio oral y adoptar medidas cautelares como la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno.

El comunicador soltó, de entrada, que la democracia en España estaba en peligro:

La democracia está en peligro, y así lo creo firmemente. De hecho, creo que esto debería ya marcar un antes y un después, después de todas las cosas que venimos viendo ya desde hace tantos años, para que no sirva como arma política este semejante disparate.

Exigió, sin dejar tiempo a que el Consejo General del Poder Judicial tomase este 22 de junio de 2026 una decisión, la dimisión de todos los miembros del CGPJ:

El Consejo General del Poder Judicial debería dimitir en bloque, en bloque. Porque es un bochorno y una vergüenza que permitan, sin poner el grito en el cielo, las cosas que están pasando en la justicia en este país. Porque luego resulta que cuando hay políticos que ponen en duda la justicia, que, hombre, argumentos de sobra para hacerlo hay, resulta que ahí se dan mucha prisa en el Consejo General del Poder Judicial para sacar comunicados pidiendo respeto a la justicia. Lo primero que tienen que hacer es respetarse ellos, respetarnos a los españoles, respetar la democracia.

Incluso llegó a plantear un escenario estremecedor en el caso de que, según su criterio, llegue la derecga a La Moncloa: