Isabel Durán aniquila el impostado victimismo del hijo de Ábalos: «El problema de tu padre se llama Koldo, no Aldama»

Se hartó del victimismo de Víctor Ábalos.

Isabel Durán, en el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche’ (Telemadrid), escuchó con paciencia al hijo de José Luis Ábalos repartiendo culpas entre los que consideró responsables de que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE haya sido condenado a más de 24 años de cárcel.

El vástago del político valenciano, hoy preso en la prisión madrileña de Soto del Real, puso el foco especialmente en Víctor de Aldama, al que consideró un estafador que empleó malas artes para, no solo condenar de por vida a su padre, sino para además librarse de estar entre barrotes:

Mi padre ya solo piensa en demostrar su inocencia en base a las irregularidades que se han cometido con él. Le guste o no le gusta a la gente, pero nosotros tenemos identificadas claramente cuál ha sido, ¿no? Y te puedo decir una fundamental. Mi padre no ha tenido los dispositivos para defenderse en un juicio. En un juicio que se basa en unos mensajes y en unas declaraciones de un corrupto, un corrupto estafador impostor, que lo que hace es señalar a otros y ni siquiera devolver un euro. O sea, este hombre no se ha sabido acreditar en nada, estoy hablando del señor Aldama.

La periodista, sin embargo, recordó a Víctor Ábalos que el problema que tuvo su progenitor tiene nombre y apellido, Koldo García:

Víctor, buenas noches. Yo entiendo que eres su hijo y entiendo todo lo que estás diciendo, pero creo que. tanto la versión del gobierno, que no coincides con ella, pero sí en algo, es erróneo lo que estás diciendo desde mi punto de vista. Vamos a ver el problema de tu padre no se llama Víctor de Aldama, se llama Koldo García Izaguirre.

Rememoró el momento en el que Koldo García es apresado por la UCO y se encuentra un material explosivo y hasta indecente: