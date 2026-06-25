¿Tiene un minuto? No se pierda el colosal troleo de Soto Ivars a Patxi López por su patético show para defender a Begoña Gómez

El espectáculo fue esperpéntico.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, decidió hacer una declaración de patética de adhesión a la mujer de Pedro Sánchez.

Su ya afamado «yo, con Begoña» se convirtió rápidamente en motivos de mofa sin frenos.

En el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) el periodista Juan Soto Ivars se mofó hasta la extenuación de la performance perpetrada por el político del PSOE en la tribuna de oradores del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Espectáculo bochornoso en el Congreso: Patxi López gritando como un poseso “¡Yo, con Begoña!” y mirando a Pedro Sánchez en busca de un guiño del Amado Líder que exprese satisfacción con lo que está oyendo. La bancada socialista le ovaciona. Una escena norcoreana. Vergüenza ajena. pic.twitter.com/Nz0XU9VRxS — Nacho Martín Blanco (@Nmartinblanco) June 24, 2026

El tertuliano comenzó su discurso asegurando que, poco más o menos, tuvo problemas para llegar al plató dadas las muestras de apoyo espontáneo que había en las calles para apoyar a Begoña Gómez:

Casi no puedo llegar al programa porque están cortando las autopistas, gritando “yo con Begoña”, “yo con Begoña”. La buscan desesperadamente, van corriendo por El Retiro, en masa, talan árboles para poder pasar mejor. No, hay un auténtico clamor en España. Todo el mundo quiere estar con Begoña. Sí, claro, no, no, pero no os dais cuenta. Quieren que pongan la cara de Begoña en las pantallas donde dan los partidos del Mundial.

Yo con Begoñapic.twitter.com/w3FbQTuMPe — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) June 24, 2026

Eduardo Inda, director de ‘OkDiario’, añadió a la broma:

La gente con camisetas por la calle y yo con Begoña.

Ivars completó la gracieta:

Y a veces sin camisetas, tatuado en el pecho.

Iker Jiménez aprovechó para meter su ‘cuña’ y que esas manifestaciones de apoyo a Begoña, según sostiene Patxi López, se conviertan en un seguimiento masivo de su espacio en la segunda cadena de Mediaset:

Entiéndanos, yo lo paso un poco mal con estos amigos, pero es que, no sé, es un poco fuerte. Millones de españoles por la calle. Ya podían decir que ven ‘Horizonte, será maravilloso.

Ivars remató el troleo asegurando que en Europa el amor por Begoña Gómez es poco menos que clamoroso:

Y en el extranjero más. En Europa es un clamor. En Europa es un clamor.

Yo con Begoña (ni a por el pan). — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) June 24, 2026