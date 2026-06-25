  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

'HORIZONTE' (CUATRO)

¿Tiene un minuto? No se pierda el colosal troleo de Soto Ivars a Patxi López por su patético show para defender a Begoña Gómez

"Casi no puedo llegar al programa porque están cortando las autopistas, gritando 'yo con Begoña', 'yo con Begoña'"

Patxi López y Juan Soto Ivars.
Patxi López y Juan Soto Ivars.
Archivado en: Begoña Gómez | Congreso de los Diputados | Eduardo Inda | Gobierno de España | Iker Jiménez | Juan Soto Ivars | Patxi López | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

Más información

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, imagen generada con IA para ilustrar la noticia

Miércoles negro para Sánchez: ¡Acorralado en el Congreso y con Begoña entregando su pasaporte!

El espectáculo fue esperpéntico.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, decidió hacer una declaración de patética de adhesión a la mujer de Pedro Sánchez.

Su ya afamado «yo, con Begoña» se convirtió rápidamente en motivos de mofa sin frenos.

En el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) el periodista Juan Soto Ivars se mofó hasta la extenuación de la performance perpetrada por el político del PSOE en la tribuna de oradores del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

El tertuliano comenzó su discurso asegurando que, poco más o menos, tuvo problemas para llegar al plató dadas las muestras de apoyo espontáneo que había en las calles para apoyar a Begoña Gómez:

Casi no puedo llegar al programa porque están cortando las autopistas, gritando “yo con Begoña”, “yo con Begoña”. La buscan desesperadamente, van corriendo por El Retiro, en masa, talan árboles para poder pasar mejor. No, hay un auténtico clamor en España. Todo el mundo quiere estar con Begoña. Sí, claro, no, no, pero no os dais cuenta. Quieren que pongan la cara de Begoña en las pantallas donde dan los partidos del Mundial.

Eduardo Inda, director de ‘OkDiario’, añadió a la broma:

La gente con camisetas por la calle y yo con Begoña.

Ivars completó la gracieta:

Y a veces sin camisetas, tatuado en el pecho.

Iker Jiménez aprovechó para meter su ‘cuña’ y que esas manifestaciones de apoyo a Begoña, según sostiene Patxi López, se conviertan en un seguimiento masivo de su espacio en la segunda cadena de Mediaset:

Entiéndanos, yo lo paso un poco mal con estos amigos, pero es que, no sé, es un poco fuerte. Millones de españoles por la calle.  Ya podían decir que ven ‘Horizonte, será maravilloso.

Ivars remató el troleo asegurando que en Europa el amor por Begoña Gómez es poco menos que clamoroso:

Y en el extranjero más. En Europa es un clamor. En Europa es un clamor.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]