Víctor Ábalos protagoniza la enganchada del año con una de las exnovias de su padre: «Estás loca, te voy a demandar»

Para coger palomitas.

En uno de los momentos más explosivos de la televisión, Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, abandonó de forma airada la conexión en el programa ‘Código 10‘ (Cuatro) tras un duro cara a cara con Claudia Montes, exmiss Asturias y una de las mujeres que ha mantenido una relación sentimental con su padre.

Lo que comenzó como un debate sobre las versiones contradictorias en torno al caso Koldo y la vida personal de José Luis Ábalos derivó en una bronca sin filtros, llena de reproches, insultos y amenazas legales.

El hijo de Ábalos, que le ha cogido el gusto a salir en los medios de comunicación audiovisuales, trató de hacer ver que Claudia era una especie de arribista y embustera, algo que a ella le valió para lanzar la primera diatriba contra el hijo del exministro:

Ahora te vas a cagar.

Víctor Ábalos, lejos de mantener la compostura, decidió ir también por lo escatológico:

Mira, yo solo me cago en el lavabo. La que se va a cagar eres tú, que te ha plantado Koldo una demanda que te vas a cagar. Que no has ganado suficiente dinero en la tele que te lo vas a dejar.

La exmiss Asturias apostó por el ‘y yo más’:

Y yo dos.

El vástago del preso ‘caviar’ de Soto del Real sacó la chulería propia de su padre, pero con un estilo más tabernario:

¿Tú qué vas a presentar? Tú has tenido una relación con mi padre falsa. No has estado con mi padre en tu vida. Tú no eres el tipo de mi padre.

Miss Asturias a Víctor Ábalos: —¡Métemela! ¡Métemela!

—¡Claro que te la voy a meter! 😂😂😂 pic.twitter.com/Eoe3ewLTon — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) June 24, 2026

Montes se fue calentando:

La próxima vez que me vuelvas a nombrar te voy a poner una querella»

Ábalos, viendo que la cosa se le ponía complicada, hizo un amago de cortar la conexión:

No voy a hablar más con este personaje, Nacho. Te digo una cosa: en esta vida hay que ser agradecidos. O me quitáis el ruido que tengo de esta señora o yo no puedo hablar. Hablo yo y se calla ella, que respete. Que deje a esta familia en paz, que bastante tenemos. Busca otro tonto y métete con él.

Claudia vio en esas palabras una comparación con Jéssica, la también expareja de José Luis Ábalos, y estalló:

La próxima vez que me vuelvas a comparar con Jéssica, te pongo una demanda, ¿lo has entendido? Soy una señora de 47 años y a mí me respetas.

Víctor Ábalos optó por entrar el trapo y desatarse por completo:

Ha dicho el Tribunal Supremo que te han enchufado, te fuiste a la biblioteca a leer libros de trenes…

La exmiss tampoco se quedó atrás y amenazó con contar cosas graves de Ábalos júnior:

Voy a contar todos tus secretos, que me los han contado tu padre, y de los que te tienes que callar la boca

El hijo del exsecretario de Organización del PSOE insinuó que iría a los tribunales:

Pero tu estás loca. Ponte a hablar, que te voy a meter una demanda detrás de otra. Estás tan zumbada, tía. Claro que te las voy a meter, no sabes nada de mi vida. Mi vida es ejemplar, no como la tuya, que da pena. Trabaja, búscate un trabajo y trabaja.

Montes, ya con palabras gruesas, interpeló a Víctor:

Métemela. Repítelo, tonto el culo

Ábalos tampoco se quedó atrás:

¿Qué ha dicho? Repítemelo ¿Esta loca me ha llamado tonto el culo? Eres patética y muy ridícula. Que no vuelvas a nombrar a mi padre en tu vida, ¿te enteras? Eres una oportunista. Tú sabes leer?

Claudia Montes no se achantó:

Claro, mejor que tú.

Y ya el hijo de José Luis Ábalos optó por cortar la comunicación: