Tomás Gómez (PSOE) va con todo contra Pedro Sánchez: «Ya no es un presidente legítimo»

Sabe latín.

Y conoce perfectamente las entrañas del bicho.

Tomás Gómez tiene más que calado a Pedro Sánchez y aseguró en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) que el presidente del Gobierno, desde el último pleno en el Congreso de los Diputados, ya es un dirigente que no puede sentirse legitimado para seguir en el cargo.

El que fuera líder de los socialistas madrileños se mostró muy crítico con la deriva que están teniendo las sesiones plenarias en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

Ayer el pleno del Congreso me pareció detestable en su conjunto. He visto muchos. Y desgraciadamente cada vez son peores que los anteriores. Cuando la Cámara Parlamentaria aprueba por mayoría absoluta pedirle al presidente del Gobierno que presente una cuestión de confianza, y el grupo parlamentario se ríe, se está riendo de mí, se está riendo de ti, que se está riendo de todos los españoles. Porque lo que está haciendo es ningunear al poder legislativo.

Recordó una cuestión que, aunque parece de cajón, determinados políticos suelen olvidar con una facilidad pasmosa:

A Pedro Sánchez no le eligen los ciudadanos votando en la urna, le eligen los diputados del Parlamento cuando votan y deciden quién es el que va a ser investido presidente. Yo creo en ese sistema. Y yo soy de los que defendí en su momento, a pesar de que somos políticamente muy distintos, que Pedro Sánchez era presidente de manera legítima. Hoy Pedro Sánchez no sigue legítimamente en el poder. Porque quien le dio la investidura, ayer se visualizó y mostró que Pedro Sánchez está en minoría.

La mayoría del Congreso aprueba que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza o dimita y el Presidente del Gobierno se ríe de sus señorías y de los españoles.

SIN-VER-GÜEN-ZA pic.twitter.com/NpwDBCLXfX — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) June 25, 2026

Gómez recalcó que cuando el plenario de la Cámara Baja expresa su voluntad de retirarle el apoyo al presidente del Gobierno, este tiene dos opciones, o someterse a la cuestión de confianza o disolver las Cortes: