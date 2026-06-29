Iker Jiménez sopapea a Jordi Évole por censurarle que pase de hablar de los ovnis a hacerlo de la corrupción

Se pasó de frenada.

Y se acabó encontrando con un zasca en todos los morros.

El comunicador Iker Jiménez respondió con dureza a las críticas de Jordi Évole, quien cuestionó públicamente que el presentador de ‘Cuarto Milenio‘ y ‘Horizonte‘ aborde ahora temas de corrupción política tras años dedicado a los misterios y lo paranormal.

Évole -antaño ‘El Follonero’- en una intervención en un festival en Rivas Vaciamadrid (Madrid), alertó de un “auge peligroso” de programas que “intoxican” a la audiencia y se mofó directamente:

«No es muy normal que, en este país, el señor que nos explicaba que venían los ovnis ahora nos esté explicando la corrupción del país».

Eh, @jordievole, Follonero: el de los ovnis se ha puesto a explicarnos la corrupción porque los que os dedicabais a abrazaros con terroristas y a entrevistar a narcodictadores os habéis puesto a mamporrear al Gobierno más corrupto de la democracia.

Te iba a decir que te… — Mario Noya (@MarioNoyaM) June 28, 2026

Jiménez, conocido por su larga trayectoria en televisión con espacios como ‘Cuarto Milenio’ (que acumula casi 21 años en antena) y ‘Horizonte’ en Cuatro, defendió su evolución profesional y acusó implícitamente a Évole de intentar censurar o deslegitimar voces críticas con el poder.

Según fuentes cercanas al presentador, este tipo de ataques revelan más sobre quien los lanza que sobre el propio contenido: un intento de gatekeeping periodístico para decidir quién «tiene autoridad» para hablar de corrupción.

Iker Jiménez recordó en redes y en sus programas que ‘Cuarto Milenio’ nunca ha sido exclusivamente paranormal. Desde sus inicios combina historia, arqueología, conspiraciones históricas y temas de actualidad con un enfoque divulgativo y de investigación. «Siempre de muchas materias», subrayó recientemente.

Gracias por la promoción de ayer a tan ilustres “compañeros”. Os debo una. 😅 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 28, 2026

El comentario final se grabó hace siete días.

Qué fantástico. 😅👽

Un honor y un orgullo amar el tema ovni desde niño. Esa es mi historia. Aunque me vaya de este mundo sin saber nada de su naturaleza. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 28, 2026

En los últimos tiempos, Horizonte ha ganado gran audiencia al abordar con crudeza cuestiones como la corrupción, la gestión política de crisis o temas que, según sus defensores, los grandes medios tradicionales evitan o tratan con sesgo. Para muchos espectadores, el salto temático no es una traición al “misterio”, sino una extensión natural: investigar lo oculto, ya sea en los cielos o en las instituciones.