  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

EL PRESENTADOR DE 'CUARTO MILENIO' Y 'HORIZONTE' NO SE DEJA AVASALLAR POR 'EL FOLLONERO'

Iker Jiménez sopapea a Jordi Évole por censurarle que pase de hablar de los ovnis a hacerlo de la corrupción

Iker Jiménez trolea a su competidor: "Gracias por la promoción de ayer a tan ilustres 'compañeros'. Os debo una"

Jordi Évole e Iker Jimémez.
Jordi Évole e Iker Jimémez.
Archivado en: Gobierno de España | Iker Jiménez | Jordi Évole | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

Más información

Jorge Calabrés, subdirector de &#039;El Español&#039; en &#039;Horizonte&#039; (Cuatro)

Jorge Calabrés deja boquiabierto a Iker Jiménez y alerta del ataque frontal de la cloaca socialista contra la prensa

Se pasó de frenada.

Y se acabó encontrando con un zasca en todos los morros.

El comunicador Iker Jiménez respondió con dureza a las críticas de Jordi Évole, quien cuestionó públicamente que el presentador de ‘Cuarto Milenio‘ y ‘Horizonte‘ aborde ahora temas de corrupción política tras años dedicado a los misterios y lo paranormal.

Évole -antaño ‘El Follonero’-  en una intervención en un festival en Rivas Vaciamadrid (Madrid), alertó de un “auge peligroso” de programas que “intoxican” a la audiencia y se mofó directamente:

«No es muy normal que, en este país, el señor que nos explicaba que venían los ovnis ahora nos esté explicando la corrupción del país».

Jiménez, conocido por su larga trayectoria en televisión con espacios como ‘Cuarto Milenio’ (que acumula casi 21 años en antena) y ‘Horizonte’ en Cuatro, defendió su evolución profesional y acusó implícitamente a Évole de intentar censurar o deslegitimar voces críticas con el poder.

Según fuentes cercanas al presentador, este tipo de ataques revelan más sobre quien los lanza que sobre el propio contenido: un intento de gatekeeping periodístico para decidir quién «tiene autoridad» para hablar de corrupción.

Iker Jiménez recordó en redes y en sus programas que ‘Cuarto Milenio’ nunca ha sido exclusivamente paranormal. Desde sus inicios combina historia, arqueología, conspiraciones históricas y temas de actualidad con un enfoque divulgativo y de investigación. «Siempre de muchas materias», subrayó recientemente.

En los últimos tiempos, Horizonte ha ganado gran audiencia al abordar con crudeza cuestiones como la corrupción, la gestión política de crisis o temas que, según sus defensores, los grandes medios tradicionales evitan o tratan con sesgo. Para muchos espectadores, el salto temático no es una traición al “misterio”, sino una extensión natural: investigar lo oculto, ya sea en los cielos o en las instituciones.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PINTURA ARTISTICA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]