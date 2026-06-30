Marta Sanchíz enloquece cuando Antonio Naranjo suelta que Pedro Sánchez prepara un golpe de Estado: «¡Eres un sinvergüenza!»

Se puso como el bicho del pantano.

En un nuevo capítulo de tensión máxima en ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), el periodista Antonio Naranjo volvió a poner el dedo en la llaga del sanchismo al denunciar lo que considera un golpe de Estado posmoderno orquestado desde La Moncloa.

La reacción de la exasesora de Sumar Marta Sanchíz no se hizo esperar: visiblemente alterada, llegó a espetarle al comunicador «¡Eres un sinvergüenza!» en pleno plató.

El comunicador fue contundente en su exposición:

Lo que está haciendo este gobierno es un golpe de Estado permanente. El otro día alguien no sospechoso de ser un facha, que es Antonio Elorza, catedrático, lo dijo. El golpe de Estado permanente consiste en romper las reglas del juego, ignorar la separación de poderes y hacer como si la democracia no tuviera que ver contigo. No es que lo vayan a hacer, ya lo están haciendo. Cuando tú dices que el Poder Judicial actúa conspirando contra ti, cuando no aceptas el imperio del Parlamento, claro que es un golpe de Estado. Los golpes de Estado no se dan con pistolas. Se dan desafiando precisamente día a día, tacita a tacita, las convenciones, las normas y las reglas de la democracia, que entre otras cosas se explica muy rápidamente. Tú tienes que llevar Presupuestos al Congreso, tú tienes que tener una mayoría parlamentaria y tú tienes que intentar ganar en las urnas.

Sanchíz explotó como si la hubiesen pinchado en salva sea la parte:

Es que me voy a levantar de la mesa, te lo juro. Tú te estás riendo de España. Tú te estás riendo de España. Tú le estás diciendo a un país que ha salido de una dictadura hace cuatro días que no presentar presupuestos generales es dar un golpe de Estado. Eres un sinvergüenza, Antonio Naranjo. Eres un sinvergüenza. Y eso eres, un sinvergüenza. Me voy a levantar Le llamo sinvergüenza porque le tengo cariño. Es una bestialidad que digas delante de un millón de personas que nos están mirando que no presentar presupuestos generales es dar un golpe de Estado. ¿Pero estamos locos? ¿Tú sabes lo que es una dictadura? ¿Tú sabes la gente que ha muerto en este país? ¿Pero cómo te atreves, tío, de verdad? Qué vergüenza. Ya está, no voy a hablar más contigo.

Naranjo le dio una lección histórica:

¿Sabes quién lo desarrolla en Europa? Un socialista. ¿Sabes qué socialista era? Lo que hay que hacer es leer un poco. Marta, no confundas ni tus prejuicios ni tu ignorancia con lo que se puede decir y lo que no se puede decir. La cuestión está en cómo lo dices. Y tú acabas de dar una lección de cómo no se tienen que decir las cosas. Ahora sí quieres escuchar. Luego puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero si lo pensaras un poco y no fueras sectaria, lo dirías. Un golpe de estado permanente consiste en lo que está la ciudadanía. Te voy a decir dos casos. Uno es Sánchez de aquí, otro es Trump en Estados Unidos. Es decir, cuando a ti las reglas del juego tradicional, la propia Constitución, las leyes, la separación de poderes, las ignoras y las pisas, estás dando un golpe de estado permanente. Y es lo que lleva haciendo Pedro Sánchez en los últimos cuatro años. Es la realidad. Y lo que hay que preguntarse es cuál es su próximo paso.

La exasesora de Sumar siguió sin apearse del burro:

¿Estás diciendo en este país que vivimos en una una dictadura y que no hay separación de poderes, Antonio Naranjo? Es que tratas a la gente por tonta.

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) remató a la contertulia: