Nacho Abad se harta de la defensa que hace la socialista María José Pintor del millonario Bono: «Tampoco tenías pruebas de lo de Ábalos»

La clásica doble vara de medir de la izquierda.

El programa ‘Código 10‘ de Cuatro, presentado por Nacho Abad, vivió la noche del 30 de junio de 2026 uno de sus momentos más tensos de las últimas semanas.

El periodista y criminólogo perdió la paciencia con la tertuliana socialista María José Pintor durante un acalorado debate sobre el exministro José Bono y las crecientes informaciones sobre su patrimonio millonario.

La tertulia giró en torno a las últimas revelaciones sobre el patrimonio de José Bono (PSOE), expresidente de Castilla-La Mancha, exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados.

Víctor Ábalos opina sobre la presencia de José Bono con República Dominicana: «Creo que está tejiendo su red de influencias, nos sirve para protegernos». 🔴 #Codigo10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HPvxA pic.twitter.com/KvZ4sbzKvX — Código 10 (@Codigo10tv) June 30, 2026

Varios medios han destacado informaciones de televisiones dominicanas sobre un entramado de inversiones en República Dominicana, junto a propiedades en España y Marruecos que superarían los 10 millones de euros. Investigaciones periodísticas cuestionan cómo un político profesional del PSOE ha podido acumular semejante fortuna tras su paso por la vida pública.

Pintor, en su línea habitual de defensa del PSOE, reclamó pruebas sólidas y evitó condenar de antemano cualquier posible irregularidad.

Abad, que lleva ya varios años encarando casos de corrupció flagrante como los que afectan a José Luis Ábalos o Koldo García, además con sentencias ya conocidas, le reprochó el doble rasero: cuando las sospechas afectan a la derecha o a rivales, las exigencias de pruebas no son las mismas.

El afamado presentador y criminólogo, visiblemente harto del argumento defensivo de Pintor, quien insistió en exigur pruebas concluyentes antes de aceptar cualquier irregularidad y de condenar al millonario José Bonó, le soltó con rotundidad que ella también había dudado de las informaciones sobre Ábalos cuando entre 2021 y 2022 ya empezaban los primeros indicios:

Tampoco tenías pruebas de lo de Ábalos.

La frase cayó como una bomba en el plató y Pintor solo acertó a reprochar al periodista que le soltase tal zasca en directo.