La ‘fuga’ de Vito Quiles pone a ‘Cabestrillo’ Santaolalla como el bicho del pantano: «Es el Vaquilla de AliExpress»

Es para miccionar y no echar gota.

La tertuliana Sarah Santaolalla, conocida como ‘Cabestrillo Santaolalla’ tras el esperpento que protagonizó a las puertas del Senado, volvió a la carga contra Vito Quiles.

Mientras el comunicador enfrenta órdenes judiciales y se le señala como «fugitivo», ella no dudó en calificarle como «el Vaquilla de AliExpress» y asegurar que «tiene los días contados» como periodista.

🔥 Vito Quiles, en busca y captura por sus múltiples causas abiertas, acusa al Gobierno en sus redes de utilizar la Justicia para perseguir a sus rivales 💢 «Yo le diría que vaya, que declare, que se atreva a ir a la Justicia igual que se atreve a ir a nuestra casas», apunta… pic.twitter.com/tA1jjBURfc — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 1, 2026

En el programa ‘Malas Lenguas’ (TVE) sacó su faz más áspera contra Quiles:

Las últimas informaciones que hay es que existe una orden de busca y captura, que esta mañana la Policía se ha personado en el centro de Estado de Alarma, su puesto de trabajo en la oficina que tienen de Estado de Alarma, para localizarle, para detenerle, que no estaba en la oficina de Estado de Alarma, en la redacción, y que esta orden de busca y captura sigue vigente hasta que aparezca.

Dejó caer que la búsqueda de Quiles podría estar relacionado con el incidente inventado por ella misma en los exteriores de la Cámara Alta:

Lo que no se puede confirmar a estas horas, es por cuáles de las distintas denuncias y procedimientos es, porque recordemos que tiene un procedimiento con Red Eléctrica, con la presidenta por filtrar direcciones e información privada, por revelación de secretos, con Begoña Gómez, la mujer del presidente, con una mujer con una discapacidad funcional, diversidad funcional como Violeta, con Facua y Rubén Sánchez, o incluso un procedimiento mío que tiene varias denuncias.

Santaolalla tuvo que reconocer no saber por qué era la orden de detención, pero eso no evitó que siguiera con su sectarismo:

O sea que no sabemos por qué esta orden de busca y captura, lo que sí sabemos es que el Vaquilla de AliExpress es un fugitivo de la justicia, no hay dirección para localizarle, cuando se le denuncia va cambiando de domicilio cada año, se le localizó por un inmueble de la madre, pero aún así no se le localiza, así que está en busca y captura, que aparezca.