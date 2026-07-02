Del valor de las joyas de Zapatero al ataque al juez Peinado: la nueva ‘perla’ de Luis Arroyo en TVE

Es como el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela.

Luis Arroyo, amigo y asesor de José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a saltar a la palestra.

Pero no en esta caso por sus ‘conocimientos’ gemólogos, sino porque ahora también sabe de Derecho.

El sociólogo, autoproclamado portavoz autorizado del ‘enjoyado’ expresidente del Gobierno, protagonizó un momento memorable en ‘Malas Lenguas‘ de TVE.

Si hace semanas intentaba minimizar el valor de las joyas intervenidas en el despacho del exjefe del Gobierno —asegurando que rondaban entre los 30.000 y 50.000 euros—, ahora dio un paso más allá y se adentró en el terreno judicial para cargar con dureza contra el juez Juan Carlos Peinado.

En su intervención en el programa de La 1, Arroyo no se mordió la lengua. Calificó las actuaciones del magistrado como presunta prevaricación y llegó a afirmar que Peinado está «acosando» a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, en relación con la petición de esta para salir de España:

En una democracia es que hay algo esencial y es que los poderes tienen que estar controlados, ¿no? Y es evidente que el Poder Judicial en España, y este juez en particular, no tiene absolutamente ningún control. El hecho de que haya podido retirarle el pasaporte a la esposa del presidente y que le tenga ahora a la esposa del presidente que pedir permiso para poder viajar es un escándalo de primera dimensión, un juez presuntamente prevaricador. Estoy completamente convencido de que puedo expresar mi opinión con total libertad, poniéndole todos los presuntos que su señoría quiera. Este señor que está presuntamente prevaricando, es mi opinión, es bastante evidente, que está acosando a la esposa del presidente del gobierno, presuntamente acosando a la esposa del presidente del gobierno.

Llamó incontrolable al magistrado:

Este señor no tiene ningún control. Y en una democracia tiene que haber controles, lo estamos viendo. Hay controles sobre el gobierno, por supuesto, control parlamentario, control de la opinión, el control de los jueces. Pero estos señores no tienen ningún control, absolutamente ningún control. Cualquiera de nosotros, y hablo con una mínima experiencia, pero cualquiera de nosotros puede caer mañana. Todos los que estamos ahora hablando, todos y todas los que estamos ahora hablando aquí, mañana podemos ser llamados, imputados, perseguidos.

Y culpó de todo a la derecha política y a las organizaciones que tienen denunciada en los tribunales a Begoña Gómez: