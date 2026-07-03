El abogado de Vito Quiles confirma los peores temores de su cliente sobre lo que busca el Gobierno Sánchez

¡Caretas fuera!

El letrado Juan Gonzalo Ospina, en el programa ‘Más Vale Tarde‘ de laSexta vino a reconocer que se refuerzan las denuncias de persecución política vertidas por su cliente, el comunicador Vito Quiles, tras la orden de busca y captura dictada contra él.

Ospina explicó ante las cámaras que su defendido no se presentó inicialmente en comisaría porque «quieren que vaya detenido».

Según el abogado, cuando intentó una comparecencia voluntaria en el juzgado, se le indicó de forma clara que la intención era que Quiles entrara arrestado.

«Mi abogado se ha personado y el juez se ha negado a recibirnos. Le han dicho directamente que me quieren ver arrestado”, había denunciado previamente el propio Quiles en redes sociales.

Estas afirmaciones confirman los peores temores expresados por el comunicador: que más allá de resolver supuestas citaciones incumplidas, existe un interés en generar una imagen de detención y escarmiento público. Ospina calificó la medida como desproporcionada y señaló que ni Quiles ni la defensa tenían constancia oficial previa de la orden, pese a estar personados en varias causas:

Vito está aquí, quiere subir a comparecer, y le han dicho que queremos que se vaya detenido. Acabo de venir de un viaje, la gente que me sigue en redes sociales lo sabe, he venido yo personalmente, porque no daba crédito de lo que estaba escuchando, y he dicho, mire señor juez, aquí está el papel de que nos hemos personado, de que queremos venir voluntariamente. Y me han dicho, tres funcionarios, todo grabado, que me vaya, que se va a ir detenido. Que si aparezco con Vito por ahí, van a llamar a la policía secreta y se va a ir detenido.

Y se preguntó sobre cuál es el objetivo que se persigue tratando de conseguir la famosa foto de Vito Quiles con las esposas: