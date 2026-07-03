¡Alucinante! Ana Pardo de Vera vomita contra el juez Pedraz por imputar a la directora general de la Guardia Civil

Es para miccionar y no echar gota.

La periodista Ana Pardo de Vera cargó con dureza en el programa ‘Mañaneros 360‘ de TVE contra el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su número dos, el DAO Manuel Llamas.

El magistrado Pedraz citó como investigados a ambos altos mandos del Instituto Armado para el próximo 16 de julio de 2026, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia en el marco del conocido como caso Leire Díez, relacionado con las cloacas del PSOE.

Según las declaraciones recogidas en el programa, Pardo de Vera mostró su indignación y calificó la decisión judicial de grave desde el punto de vista político.

Consideró que se trata de una investigación «prospectiva» y criticó que se impute a la máxima responsable de la Guardia Civil por sus reuniones con Leire Díez, la exmilitante socialista en el centro de la trama.

De hecho llegó a preguntar con ánimo de derribar la decisión del magistrado si tenía categoría de delito el hecho de haberse reunido Mercedes González con la fontanera de Ferraz,

La periodista defendió que las reuniones de la directora con Díez no justifican una imputación de este calibre

El cabreo de Ana Pardo de Vera porque han imputado a la directora de la Guardia Civil: “¡De momento nadie ha demostrado nada! ¡Es que aquí estamos ante investigaciones prospectivas!” Habría que explicarle a Ana que en fase de instrucción se imputa cuando el juez ve indicios de… pic.twitter.com/dNWvyBS6Tm — El Equidistante (@elequidistante) July 2, 2026

El juez Pedraz aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, entre ellas el PP, al considerar que existen indicios de que la cúpula de la Guardia Civil habría intervenido para abrir investigaciones internas contra agentes de la UCO que investigaban casos sensibles para el Gobierno y el PSOE.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido su “confianza” en ambos y ha descartado de momento su relevo.