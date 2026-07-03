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Periodismo Televisión

LUIS ARROYO TRAPASA TODOS LOS LÍMITES EN 'MALAS LENGUAS'

El asesor del enjoyado Zapatero pierde los papeles en TVE con un gravísimo insulto hacia la madre de Bertrand Ndongo

El presidente del Ateneo trata de ponerse como víctima después de decir "del Ndongo, de su p*ta madre" y acusa a nuestro compañero de Periodista Digital de poner un corte descontextualizado

Pablo Iglesias y Luis Arroyo.
Pablo Iglesias y Luis Arroyo.
Archivado en: Bertrand Ndongo | Gobierno de España | Jesús Cintora | José Luis Rodríguez Zapatero | Luis Arroyo | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE | Televisión

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Luis Arroyo (de espaldas) en plena trifulca y con Zapatero.

Vea la caída en desgracia (y la pelea) del presidente del Ateneo, Luis Arroyo, fiel perro de presa de Sánchez y Zapatero

Sacó a pasear su faz más vil y rastrera.

El asesor del enjoyado José Luis Rodríguez Zapatero, pese a venderse como alguien que presume de tener buenas formas, es un elemento zafio hasta la saciedad.

Luis Arroyo, directamente, perdió los papeles en el programa ‘Malas Lenguas‘ (TVE) con un insulto intolerable hacia la madre de nuestro compañero Bertrand Ndongo.

De hecho, fue tan grave la bestialidad que soltó por su boca que hasta Jesús Cintora tuvo que reconvenirle porque se temía la que le podía caer encima.

En una pieza donde se hablaba sobre el asunto de la búsqueda y captura de Vito Quiles, al presidente del Ateneo de Madrid no se le ocurrió mejor idea que pronunciarse de esta guisa:

Motosierra, de Milei, de la bronca, de perseguir, del Ndongo, de su puta madre, con perdón…

El presentador tuvo que intervenir:

La madre de Ndongo no tiene ninguna culpa.

Entonces Arroyo trató de arreglar la burrada soltando otra más gorda:

No, no me refiero a la madre de Ndongo, por Dios, es una expresión. Suficiente tiene.

Ahí Bertrand cogió el testigo desde las redes sociales para decirle claramente al asesor de Zapatero que no iba a tolerarle ningún tipo de desprecio hacia su madre:

Arroyo, viendo el incendio que había montado, corrió a ponerse el disfraz de víctima asegurando que Bertrand había poco menos que editado la pieza:

Pero nuestro compañero en Periodista Digital no se achantó:

Lo que hizo ponerse aún más en el papel de victimario al ‘experto gemólogo’:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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