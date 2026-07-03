El asesor del enjoyado Zapatero pierde los papeles en TVE con un gravísimo insulto hacia la madre de Bertrand Ndongo

Sacó a pasear su faz más vil y rastrera.
El asesor del enjoyado José Luis Rodríguez Zapatero, pese a venderse como alguien que presume de tener buenas formas, es un elemento zafio hasta la saciedad.
Luis Arroyo, directamente, perdió los papeles en el programa ‘Malas Lenguas‘ (TVE) con un insulto intolerable hacia la madre de nuestro compañero Bertrand Ndongo.
De hecho, fue tan grave la bestialidad que soltó por su boca que hasta Jesús Cintora tuvo que reconvenirle porque se temía la que le podía caer encima.
En una pieza donde se hablaba sobre el asunto de la búsqueda y captura de Vito Quiles, al presidente del Ateneo de Madrid no se le ocurrió mejor idea que pronunciarse de esta guisa:
Motosierra, de Milei, de la bronca, de perseguir, del Ndongo, de su puta madre, con perdón…
El presentador tuvo que intervenir:
La madre de Ndongo no tiene ninguna culpa.
Entonces Arroyo trató de arreglar la burrada soltando otra más gorda:
No, no me refiero a la madre de Ndongo, por Dios, es una expresión. Suficiente tiene.
Ahí Bertrand cogió el testigo desde las redes sociales para decirle claramente al asesor de Zapatero que no iba a tolerarle ningún tipo de desprecio hacia su madre:
Luis Arroyo llama puta a mi madre en TVE
Te juro por esa misma puta madre que si me ves corre, porque si te pillo te voy a meter una leche que te acordarás toda tu puta vida.
Insisto Luis Arroyo, si me ves corre pic.twitter.com/dmc8SygZ3V
— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 2, 2026
Arroyo, viendo el incendio que había montado, corrió a ponerse el disfraz de víctima asegurando que Bertrand había poco menos que editado la pieza:
No, señor. No. Ponlo todo. No solo no insulto a tu madre, sino que afirmo que suficiente tiene la pobre mujer. @policia , aquí dejo constancia de las amenazas de este señor. https://t.co/yE11S82AjJ
— Luis Arroyo (@LuisArroyoM) July 2, 2026
Pero nuestro compañero en Periodista Digital no se achantó:
Te lo repito Luis Arroyo
La multa o lo que sea la pagaré
Mi madre como todas, es sagrada. Llámame lo que quieras pero llamar puta a mi madre es como matarme.
Así que te lo juro, te partiré la puta cara cuando te vea. Aprenderás a respetar a las madres de los demás. https://t.co/2A6hO0rlZg
— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 2, 2026
Lo que hizo ponerse aún más en el papel de victimario al ‘experto gemólogo’:
Repito, sr. Su madre me merece todo el respeto. No la he insultado.
Confieso que por primera vez en mi vida me da miedo porque parece usted un hombre muy fornido y muy valiente. Y muy inteligente.
Reitero la notificación a la @policia por si acaso. https://t.co/pU0G58ElX9
— Luis Arroyo (@LuisArroyoM) July 2, 2026