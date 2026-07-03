«¡Solo eran cafés!»: La surrealista excusa de Montse Mínguez (PSOE) ante la imputación de la directora de la Guardia Civil

Ya no hay duda de por qué Montse Mínguez ocupa la portavocía del PSOE.

La también diputada nacional protagonizó una de las defensas más controvertidas del año al minimizar la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, afirmando literalmente que «está imputada por unos cafés».

La declaración se produjo durante una entrevista en ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta, horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citara como investigadas a González y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas.

Ambos deberán declarar el próximo 16 de julio de 2026 por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia, en el marco del caso relacionado con la fontanera Leire Díez.

Mínguez, en un ejercicio de retórica surrealista y ridícula, insistió en respetar la presunción de inocencia y restó gravedad a los hechos y poco menos que dejando al magistrado Santiago Pedraz a la altura de un becario y asegurando que Mercedes González no tenía motivos por lo que dimitir: