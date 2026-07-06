Cintora y ‘cabestrillo’ Santaolalla se ponen como el bicho del pantano y culpan al PP del señalamiento a periodistas de TVE

‘Tele Pedro‘ elevado a la enésima potencia.

En el fin de semana en el que Juanma Moreno (PP), con el apoyo de VOX, se hacía con el tercer mandato al frente de la Junta de Andalucía, en TVE trataron de conseguir la cuadratura del círculo.

En el programa ‘Malas Lenguas‘ del sábado 4 de julio de 2026, se hizo una pieza digna de ser estudiada en las facultades de Ciencias de Comunicación sobre lo que es un ejercicio supremo de manipulación.

Jesús Cintora, su presentador, introdujo así la pieza aprovechando un pasquín de Democracia Nacional:

Los fascistas, señalando a periodistas de esta casa y repartiendo de esta forma, con caras, este tipo de documentos. Vean, Democracia Nacional, fascistas, ultraderecha.

El presentador defendió la labor de su equipo y de TVE como televisión pública frente a lo que consideran ataques interesados de la derecha.

Sarah Santaolalla, por su parte, se mostró especialmente combativa, insistiendo en que las denuncias del PP no buscan transparencia ni control democrático, sino silenciar voces críticas con la oposición y acusó a todo bicho viviente de estar señalada_

Obedece a la normalización de la violencia. Cuando tienes a jueces haciendo instrucciones irregulares y pones el foco en menores de edad que son acosadas y violentadas, luego aparecen grupos ultras y organizaciones ultraderechistas que cogen la foto de presentadores, de periodistas, de curas, de analistas para intentar rascar dinero y gente llamando a la violencia con nuestra imagen.

🔴 Fascistas contra la libertad de prensa: señalan a periodistas y políticos. 👉 «Esto obedece a la normalización de la violencia y a la normalización de la extrema derecha en gobiernos autonómicos». «Si un día nos parten las piernas, será por culpa de ellos», concluye… pic.twitter.com/H7ZlB7107O — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 4, 2026

Este es el problema de normalizar que haya organizaciones ultraderechistas, de normalizar a la extrema derecha en los gobiernos, en las instituciones, en los medios de comunicación. Este es el problema de los cobardes. Quizás no tenemos demasiados fascistas, pero tenemos muchos cobardes. Porque fascistas no son tantos, pero gente que calla, que mira a otro lado, porque no ponen su puñetera cara, porque no es su hijo el que está en peligro, porque no son sus piernas las que amenazan con romper, porque no es su cuerpo el que amenazan con violar. No es que sean muchos, pero son muchos los que miran a otro lado, los que callan y los que son cobardes.

El presentador hizo la pregunta definitiva induciendo, claro está, la respuesta de ‘cabestrillo’ Santaolalla:

¿Pero estás diciendo que, por ejemplo, el Partido Popular, por pactar con VOX, tiene algún tipo de responsabilidad en que pasen estas cosas?

Y esta entró directamente hasta la cocina: