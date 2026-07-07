Beatriz Pérez-Aranda (TVE) incendia los Sanfermines con otra pifia esperpéntica

El vídeo es de 2024.

Pero perfectamente podría haber sido del 6 de julio de 2026.

Y es que la veterana presentadora del Canal 24 Horas de RTVE tiene acostumbrada a su audiencia a protagonizar varios momentos virales que ya forman parte de su sello personal.

Al hilo del inicio de los Sanfermines, las redes sociales volvieron a hacer su magia y recuperaron el momentazo en el que Beatriz Pérez-Aranda convirtió el tradicional chupinazo en un sonado «chuminazo».

«Queda muy poquito para ese chuminazo… Ese chupinazo, ese chupinazo que van a ver en TVE», se corrigió al instante con la naturalidad que la caracteriza. Pero el lapsus ya había volado por las redes sociales, donde no tardó en convertirse en trending topic y en meme.

No era la primera vez —ni probablemente la última— que Pérez-Aranda se cuela en directo.

La periodista, con una larga trayectoria en RTVE, saltó a la fama popular por su mítica frase sobre el piloto Robert Kubica: «va… como un pepino». Aquel momento ya la consagró como la reina de las pifias entre el público más crítico con la televisión pública.

Ahora, con los Sanfermines como escenario, ha repetido jugada. El chupinazo, ese cohete que marca oficialmente el inicio de las fiestas más internacionales de España, se transformó en un «chuminazo» que ha hecho las delicias de las redes.

Pero la periodista tiene otros momentos gloriosos como ‘lo del trabuco’. Al informar sobre un disco de Jack White, leyó literalmente el título Blunderbuss como «su trabuco». Un traductor literal que pasó a la historia.

El gesto de beber es otro de sus instantes más recordados. Justo cuando pensaba que no salía en cámara, la pillaron haciendo el gesto de beber con la mano. Una de las imágenes más repetidas de su carrera.

Me encanta esta mujer, Beatriz Pérez Aranda, es el mejor antidepresivo que hay. Sus pifias en directo en el Canal 24 Horas de TVE son historia de nuestra televisión. pic.twitter.com/4hAMW5IZll — Luis Rioja (@miescano351) July 7, 2026

O qué decir de dar como si fuese un sorteo lo de los muertos por Covid como si fueran el Gordo de la Lotería: Durante la pandemia, al dar las cifras diarias, enumeró contagiados y fallecidos con un tono y ritmo que muchos compararon con el de la lotería. “En las últimas 24 horas han fallecido 838 personas… Son ya 78.797 los contagiados, con 6.528 muertos…”. El momento generó polémica y críticas por el tono, y le valió el apodo de ‘la lotera de RTVE’.