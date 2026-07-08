Un excomisario desvela la gran mentira del Gobierno Sánchez con el proceso de regularización: «Van a legalizar a seis millones»

Otra gran mentira del Gobierno Sánchez al descubierto.

El excomisario jefe de la Unidad de Inmigración, Luis Mayandía, saltó a la palestra con unas declaraciones demoledoras en el programa ‘Código 10’ (Cuatro).

El veterano mando policial, con una amplia trayectoria en la lucha contra las redes de inmigración ilegal, destapó lo que califica como la gran mentira del Gobierno de Pedro Sánchez en torno al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.

Según Mayandía, la cifra oficial que manejaba el Ejecutivo —medio millón de beneficiarios— era una estimación deliberadamente baja. La realidad, con más de 1,2-1,3 millones de solicitudes registradas al cierre del plazo el 30 de junio de 2026, y sobre todo con el efecto multiplicador de las reagrupaciones familiares, apunta a un impacto mucho mayor.

El excomisario advierte que, a medio plazo, podrían regularizarse hasta seis millones de personas entre directos e indirectos. «Van a legalizar a seis millones», ha sentenciado Mayandía, alertando de las consecuencias a largo plazo de una medida que, a su juicio, se ha vendido de forma engañosa a la opinión pública.

Lo que ya advertían los informes policiales

Estas declaraciones coinciden con los avisos internos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Meses atrás, un informe del comisario Alfredo García Miravete ya cifraba en torno a 1,25 millones los beneficiarios directos, muy por encima de la estimación gubernamental. La Policía alertaba de saturación administrativa, colapso en oficinas de Extranjería, presión sobre servicios públicos y riesgos para la seguridad.

Fuentes policiales insistieron en que solo alrededor de 850.000 irregulares cumplían realmente los requisitos de estar en España antes del 31 de diciembre de 2025.

El resto de las solicitudes, cerca de 400.000, apuntaría a personas que se habrían ‘colado’ en el proceso, lo que evidencia fallos en los controles y un claro efecto llamada.

El verdadero «multiplicador», según Mayandía y otros expertos, son las reagrupaciones familiares. Una vez obtenidos los papeles, cada regularizado puede traer a varios familiares. Informes policiales elevan la proyección total a varios millones en pocos años. Algunas estimaciones internas hablaban ya de 4-5 millones adicionales en cuatro años contando reagrupados.

El Gobierno de Sánchez, que pactó esta regularización con Podemos, defendió la medida como «responsable» y beneficiosa para la economía.

Sin embargo, los avisos policiales sobre verificación de antecedentes penales laxos, posible fraude documental y colapso administrativo han sido ignorados o minimizados.Mayandía, desde su experiencia al frente de la lucha contra las mafias de inmigración ilegal, pone el foco en los riesgos: debilitamiento del control de fronteras, atracción de nuevas llegadas y tensiones sociales.