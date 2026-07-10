Futuro negro para Sánchez: la dura predicción de Vicente Vallés tras el informe de la UCO sobre Juanma Serrano

Malos tiempos corren para el inquilino de La Moncloa.

El último informe de la UCO toca no solamente al quinto miembro de la banda del Peugeot, sino también porque se trata de uno de los amigos personales de Pedro Sánchez.

Y es que el señalamiento que se ha hecho por parte de esta unidad de la Guardia Civil de Juanma Serrano supone otro salto cualitativo a la hora de cercar al PSOE y al propio presidente socialcomunista.

Vicente Vallés, en su informativo del 9 de julio de 2026 en Antena 3 Noticias, fue contundente a la hora de augurar que el jefe del Ejecutivo está cada vez más acorralado:

Juan Manuel Serrano era un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ahora la UCO cree que estuvo involucrado en dos frentes simultáneos, las mordidas en la SEPI y las operaciones para desactivar las causas judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE. Serrano y Leire Díez comentaron que había que ayudar a Pedro Sánchez cuando el presidente dijo que se planteaba dimitir por la imputación de su esposa. Primero fue Koldo García, después José Luis Ábalos, más tarde Santos Cerdán, luego la conocida como fontanera del PSOE. También apareció un chat llamado ‘Nosotros Tres’. La directora de la Guardia Civil fue imputada, la gerente del PSOE también fue imputada y ahora la Guardia Civil apunta a Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Y esto significa que se estrecha el cerco alrededor del presidente del Gobierno y también alrededor del PSOE como partido político, porque Juan Manuel Serrano fue la mano derecha del presidente durante años y ahora aparece en el informe de la UCO en dos frentes. Las presuntas comisiones ilegales en la SEPI y las maniobras para neutralizar las causas judiciales contra el Gobierno.

Remarcó Vallés que no se trata Serrano de una figura precisamente secundaria:

Y no como una figura periférica, sino como participante activo. Esta ya no es una trama paralela al gobierno y al PSOE, según la UCO es una trama que operaba desde dentro del Gobierno y desde dentro del PSOE. La Guardia Civil concluye que hay numerosas referencias de que Serrano estaba integrando en las actividades de la organización, que hay indicios relacionados tanto con la obtención de beneficios, como con la defensa del PSOE. Es decir, Serrano formaría parte del grupo de fontaneros del partido.

Recordó quién era el expresidente de Correos y amigo personal de Pedro Sánchez:

Juan Manuel Serrano es un hombre estrechamente vinculado a Pedro Sánchez. En el año 2014, Sánchez se hizo con la Secretaría General del PSOE y nombró a Serrano jefe de su gabinete. Cuando Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, nombró a Serrano presidente de Correos. Y Serrano, a su vez, colocó en Correos a la fontanera del PSOE, Leire Díez. En enero de 2024, el gobierno eligió a Serrano como director general de una empresa dependiente del Ministerio de Transportes.

Y también sacó a colación la controvertida partida de los 200.000 euros: