Tomás Gómez sacude los cimientos de La Moncloa recurriendo al ‘fuego amigo’ de Zapatero

La hemeroteca de los dirigente del PSOE es una mina.

Tomás Gómez, uno de los socialistas más críticos con la actual dirección, no se cortó un pelo a la hora de volver a sacudir en todo el rostro al sanchismo.

En la noche del 9 de julio de 2026, el exsecretario general del PSOE de Madrid regresó a ‘Horizonte‘ (Cuatro) con una intervención que removió los cimientos de La Moncloa.

Utilizando su relación histórica con José Luis Rodríguez Zapatero, Gómez recurrió a una de las frases más emblemáticas del expresidente —»ante la duda, democracia»— para cuestionar el actual estado del PSOE y la deriva autoritaria de Pedro Sánchez:

Hay que separar lo judicial de lo político. Porque la justicia funciona. La justicia ha imputado a la política, ya ha condenado a gente y otros que los tiene investigados, que van a ser procesados y que habrá condenas o no habrá condenas y tal. Pero eso tiene consecuencias políticas desde el momento número uno. Y este país tiene una enfermedad en la política.

Se mostró crítico con los socios de investidura por aseverar que estaban hartos de Pedro Sánchez pero se negaban a dar el paso definitivo para defenestrarlo del poder:

Es decir, ¿cómo es posible que el PNV, cómo es posible que todos los socios del bloque de investidura sigan en una posición de yo de aquí no me muevo? Digo una cosa para no perder electores, pero no doy ni un solo paso para que en este país haya elecciones, que es lo que tiene que haber.

Y recurrió a un argumento de Zapatero para exigir exactamente lo que él predicaba en tiempo de tribulaciones: