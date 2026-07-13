Antonio Naranjo asesta un golpe maestro a Jesús Cintora a cuenta de Marta Gómez Montero

Fue la noticia mediática del fin de semana.

Pero este 13 de julio de 2026 las reacciones se han seguido sucediendo para comentar la marcha de Marta Gómez Montero en pleno directo en ‘Tele Pedro‘ después de la actitud mostrada por uno de sus periodistas estrella, el soriano Jesús Cintora.

El presentador de ‘El análisis diario de la noche‘ en Telemadrid, Antonio Naranjo, no dejó pasar la oportunidad de sacar tajada del tenso momento que vivió la comunicadora Marta Gómez Montero en ‘Malas Lenguas Noche‘ con el conductor del espacio.

Todo saltó el sábado 11 de julio de 2026 en el programa nocturno de Jesús Cintora en TVE.

Durante un debate, Marta Gómez Montero, colaboradora habitual tanto en ‘Malas Lenguas’ como en otros espacios de la cadena, se negó a continuar respondiendo a una pregunta sobre Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Visiblemente afectada, denunció sentirse «absolutamente humillada» y aseguró haber aguantado mucho tiempo «por pagar las facturas y por mis hijos. Prefiero comer mierda», sentenció antes de quitarse el micrófono y abandonar el plató entre lágrimas.

Marta Gómez Montero abandona el programa Malas Lenguas en pleno directo: “No me vas a volver a humillar, he aguantado mucho tiempo. Cintora, prefiero comer mierda”. pic.twitter.com/bfj0zdeSx0 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 11, 2026

Con un mensaje cargado de intención, Naranjo ensalzó la «dignidad» de Gómez Montero y le ha abierto de par en par las puertas de su programa en Telemadrid.

«La dignidad de Marta Gómez Montero. Si ves esto y no te conmueve, tienes el corazón de piedra», escribió Naranjo junto al vídeo del momento. Y remató con una oferta que suena a verdadero desafío: «Marta tiene el @analisisDN a su disposición desde mañana mismo. Su dignidad aquí tiene una silla para ella».

La dignidad de @martagmontero. Si ves esto y no te conmueve, tienes el corazón de piedra.pic.twitter.com/Dkq8giEBzP — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 12, 2026

Marta tiene el @analisisDN a su disposición desde mañana mismo. Su dignidad aquí tiene una silla para ella. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 12, 2026

Con esta jugada, Naranjo no solo se posiciona como defensor de la periodista, sino que lanza un mensaje directo a Jesús Cintora. Al ofrecerle inmediatamente una plataforma en la cadena autonómica madrileña, el comunicador de Telemadrid pone el foco en el malestar generado en el programa de TVE y, de paso, deja en evidencia al presentador de Malas Lenguas.

La acción fue interpretada en los círculos televisivos como un golpe maestro de Naranjo: capitaliza un momento delicado para la colaboradora, se muestra como una alternativa «digna», y al mismo tiempo asesta un golpe de imagen a uno de los rostros más visibles de la actual RTVE.