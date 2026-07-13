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EL PRESENTADOR DE 'MALAS LENGUAS' (TVE), EN EL CENTRO DEL HURACÁN

El lado oscuro de Cintora: plantones, humillaciones y broncas que vacían su plató

De Julio Anguita a Marta Gómez Montero, pasando por Ernesto Ekaizer, Pablo Iglesias o Joaquín Moeckel, ninguno escapó a las actitudes dictatoriales del presentador soriano

Archivado en: Ernesto Ekaizer | Isabel Durán | Jesús Cintora | Marta Gómez Montero | Periodismo | RTVE | Televisión | Vito Quiles

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Jesús Cintora y Pilar Losantos.

Pilar Losantos (OkDiario) carga tintas contra Cintora y TVE por la ofensa a Marta G. Montero: "¡Maltrato! ¡Pocilga!"

Su nombre va a aparejado a la polémica.

Lo del maltrato, desprecio y falta de respeto de Jesús Cintora a quienes le rodean en sus programas no es nada nuevo.

Viene de largo y periodistas como Isabel Durán saben a la perfección cómo se las gasta el presentador de Ágreda (Soria).

Por eso a nadie le cogió de sorpresa lo sucedido en la noche del 11 de julio con Marta Gómez Montero en ‘Malas Lenguas Noche‘ (TVE).

A lo largo de su carrera televisiva a partir de mediados de 2013, cuando se hizo cargo de ‘Las Mañanas de Cuatro‘, Cintora empezó a meterse en charcos más que importantes.

Uno de los episodios más recordados se remonta a 2014.

Una bronca con Julio Anguita, excoordinador de Izquierda Unida, que le soltó un buen zasca al presentador por tenerle a la espera más del tiempo debido para entrar en directo a través de conexión. Anguita llegó a entrar para reprocharle la impuntualidad y se despidió.

Durante esa etapa en la segunda cadena de Mediaset, Jesús Cintora fue acusado de tratar a gritos a quienes formaban parte de su equipo y fue una de las razones que se esgrimió para sus salida del programa, aunque él siempre prefirió atribuirlo a la crítica contra la presencia del entonces ministro del Exterior, José Manuel García-Margallo, en una corrida de toros tras el atentado de Túnez.

Pero ya fue en el programa ‘Malas Lenguas‘ (TVE) donde el presentador soriano se desató por completo.

A pesar de su conocida inclinación a favor del fundador de Unidas Podemos, eso no evitó en 2025 un episodio de alta tensión con Pablo Iglesias. El político morado llamó «dictador» a Cintora por interrumpirle y levantar la voz. Cintora le pidió respeto como moderador y le dijo que ya había tenido su «numerito». Tuvieron un toma y daca subidito de tono.

También fue bastante recordado el enfrentamiento con otro de sus amigos, el periodista Ernesto Ekaizer, que se acabó por levantarse y largarse del plató. Posteriormente pidió perdón en antena a Cintora.

Otro rifirrafe colosal se produjo con tertuliano Joaquín G. Moeckel. El abogado le reprochó al presentador su desprecio y fue claro y contundente cuando afirmó que «esa falta de respeto no te la voy a consentir, tras sugerirle Cintora que se preparara mejor los temas.

Tampoco se libró una reportera cuando cubría una concentración de apoyo a Vito Quiles. Cintora afeó a su reportera que centrase la pieza dándole publicidad al comunicador y no al supuesto pinchazo que tuvo la convocatoria:

Otra que sufrió los malos modos de Jesús Cintora fue la periodista Ana Cabanillas a la que recriminó que felicitase en ‘Tele Pedro’ al diario ‘El Confidencial’ por una información que daba de lleno en toda la línea de flotación del PSOE:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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