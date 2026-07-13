El lado oscuro de Cintora: plantones, humillaciones y broncas que vacían su plató

Su nombre va a aparejado a la polémica.

Lo del maltrato, desprecio y falta de respeto de Jesús Cintora a quienes le rodean en sus programas no es nada nuevo.

Viene de largo y periodistas como Isabel Durán saben a la perfección cómo se las gasta el presentador de Ágreda (Soria).

Por eso a nadie le cogió de sorpresa lo sucedido en la noche del 11 de julio con Marta Gómez Montero en ‘Malas Lenguas Noche‘ (TVE).

A lo largo de su carrera televisiva a partir de mediados de 2013, cuando se hizo cargo de ‘Las Mañanas de Cuatro‘, Cintora empezó a meterse en charcos más que importantes.

Uno de los episodios más recordados se remonta a 2014.

Una bronca con Julio Anguita, excoordinador de Izquierda Unida, que le soltó un buen zasca al presentador por tenerle a la espera más del tiempo debido para entrar en directo a través de conexión. Anguita llegó a entrar para reprocharle la impuntualidad y se despidió.

Otro momentazo protagonizado por la acémila de Jesús Cintora, el mismo que trató de humillar a Marta Gómez Montero en Malas Lenguas (TVE). En este caso con Julio Anguita en 2014, cuando el excoordinador de IU le recordó su falta de puntualidad y le dejó con la palabra en la boca. pic.twitter.com/ZwHae1671K — Luis Rioja (@miescano351) July 13, 2026

Durante esa etapa en la segunda cadena de Mediaset, Jesús Cintora fue acusado de tratar a gritos a quienes formaban parte de su equipo y fue una de las razones que se esgrimió para sus salida del programa, aunque él siempre prefirió atribuirlo a la crítica contra la presencia del entonces ministro del Exterior, José Manuel García-Margallo, en una corrida de toros tras el atentado de Túnez.

Pero ya fue en el programa ‘Malas Lenguas‘ (TVE) donde el presentador soriano se desató por completo.

A pesar de su conocida inclinación a favor del fundador de Unidas Podemos, eso no evitó en 2025 un episodio de alta tensión con Pablo Iglesias. El político morado llamó «dictador» a Cintora por interrumpirle y levantar la voz. Cintora le pidió respeto como moderador y le dijo que ya había tenido su «numerito». Tuvieron un toma y daca subidito de tono.

🇪🇸 | España | Pablo Iglesias versus Jesús Cintora…😏 pic.twitter.com/cXNjL7Uji4 — ☨ ⚜ Espíritu Templario News ⚜ ✠ (@NonNobis10) October 25, 2025

También fue bastante recordado el enfrentamiento con otro de sus amigos, el periodista Ernesto Ekaizer, que se acabó por levantarse y largarse del plató. Posteriormente pidió perdón en antena a Cintora.

Esto también pasó hace un par de meses en el mismo plato de “ Malas Lenguas” de Jesús Cintora Ernesto Ekaizer abandona el plato por el presentador y eso que Ekaizer es de su ideología o más radical que Cintora, eso sí. Ekaizer sí regresó porque no tiene dignidad ni vergüenza… pic.twitter.com/i35AZvWkKf — Usuario de X (@usuari0dx) July 12, 2026

Otro rifirrafe colosal se produjo con tertuliano Joaquín G. Moeckel. El abogado le reprochó al presentador su desprecio y fue claro y contundente cuando afirmó que «esa falta de respeto no te la voy a consentir, tras sugerirle Cintora que se preparara mejor los temas.

Tampoco se libró una reportera cuando cubría una concentración de apoyo a Vito Quiles. Cintora afeó a su reportera que centrase la pieza dándole publicidad al comunicador y no al supuesto pinchazo que tuvo la convocatoria:

Así trataba Jesús Cintora a una reportera de izquierdas de su programa. Sigue sin ser despedido de RTVE, la televisión que mantenemos todos los españoles con nuestros impuestos. pic.twitter.com/o5YSvGLpaU — 𝕯𝖆𝖘𝖙𝖆𝖓 (@dastansullivanx) July 13, 2026

Otra que sufrió los malos modos de Jesús Cintora fue la periodista Ana Cabanillas a la que recriminó que felicitase en ‘Tele Pedro’ al diario ‘El Confidencial’ por una información que daba de lleno en toda la línea de flotación del PSOE: