Marta Gómez Montero elige «comer mierda» y regresa en menos de 48 horas al programa de Jesús Cintora en TVE

Tenía razón Marta Gómez Montero.

La periodista, en la jornada del 11 de julio de 2026, se levantó del plató de ‘Malas Lenguas Noche‘ (TVE) espetándole una frase contundente a su presentador después de que este la humillase durante gran parte de la mesa de debate:

Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más. Hay un libro magnífico que se llama El coronel no tiene quien le escriba y le pregunta al final ella, la mujer, que quería vender el gallo, ¿qué vamos a comer mierda? dice el protagonista mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda.

Pues lo cierto es que la periodista acaba de vender su dignidad y demostrar la falsedad de sus lágrimas volviendo en menos de 48 horas al programa de Jesús Cintora.

🔝 @martagmontero vuelve a #MalasLenguas y recuerda con @JesusCintora todos los años que llevan trabajando juntos pic.twitter.com/IR4upAJN8u — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 13, 2026

Así fue el momento edulcorado, no apto para diabéticos, donde el conductor del programa y la ‘humillada’ Gómez Montero escenificaron la reconciliación a ojos de una audiencia estupefacta:

Jesús Cintora: «Marta, buenas tardes».

Marta Gómez Montero: «Buenas tardes».

Jesús Cintora: «¿Cómo estás?»

Marta Gómez Montero: «Bien, bien, bien, bien. Tranquila, reconfortada por la actitud que ha tenido el presidente de la corporación, el señor López, José Pablo López, la tuya, y sobre todo haciendo lo que llevo haciendo los últimos 38 años, trabajar desde el respeto que nos debemos de tener, que es obligado, y sobre todo el respeto que yo le tengo a la audiencia, a la que quiero sobre todo trasladarle mi respeto, y que somos humanos, hay días que tienes un impulso, y que yo estoy aquí simplemente para tratar de informar o debatir, debiéndoselo todo a ellos, sin lugar a dudas».

Jesús Cintora: «Seguimos trabajando, ¿no? La gente puede pensar, no, que hoy tenías, estabas convocada para venir hoy. Las mesas se cierran el jueves, el viernes, y estabas convocada. No hay nada que hayamos preparado para no cautivar a la audiencia».

Marta Gómez Montero: «Estaba convocada, cerramos la semana pasada y hago, bueno, pues lo único que he hecho en la vida, trabajar, 30 y tantos años, y aquí estamos tratándolo de hacer lo mejor posible, y como te digo siempre, pues guardándonos el respeto obligado y debido».

Jesús Cintora: «Por eso. Yo sé que hay una especie de liada ahí. Hay un montón bulos, hay acusaciones falsas. La gente me pregunta, aquí lo que hay es lo que hay Y yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Lo que hay es un gesto de decir, con tensión, en un momento de melé, y ya está. Y nos conocemos, ¿te acuerdas aquellas veces, esos mítines del PP que hacías? Estábamos en el fin de semana en la SER y me decías, ha pasado tal cosa. Y contábamos el titular y ya está, y aquí seguimos. Y como decíamos ayer…»

Marta Gómez Montero: «Como decíamos ayer, pues a trabajar y a intentar dar lo mejor. Que bueno, lo importante no soy yo, lo importante es la audiencia que nos está viendo».

Jesús Cintora: «Dame la mano. Y seguimos. Como hace tanto tiempo, venga».