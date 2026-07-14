¡Vaya pifia! La tropa de Risto Mejide habla del imputado DAO de la Guardia Civil y se calzan la foto del periodista Manuel Llamas

La pifia de 'Todo es Mentira' colocando la foto del Manuel Llamas periodista y no la del DAO de la Guardia Civil.

¡Tremendo patinazo!

En un nuevo capítulo de confusiones televisivas que ya forma parte de la antología de los resbalones mediáticos, el programa ‘Todo es Mentira‘ de Cuatro, presentado por Risto Mejide, vivió en la tarde del 13 de julio de 2026 un momento para los anales del esperpento.

Mientras abordaban la actualidad del caso Leire, también denominado como las cloacas del PSOE, en el que el teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, está imputado junto a la directora general Mercedes González, el equipo de redacción metió la pata hasta el fondo.

En lugar de mostrar la imagen del alto mando de la Benemérita —imputado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia según el juez Santiago Pedraz—, emitieron la foto del conocido analista económico y periodista Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, colaborador de medios y autor de espacios como ‘Economía en Llamas’). Dos Manueles Llamas, misma profesión en el nombre, cero parentesco y una confusión garrafal.

El propio periodista afectado no tardó en reaccionar en X, el antiguo Twitter, con sorna y buen humor:

Amigos de ’Todo es Mentira’, os habéis equivocado de Manuel Llamas #TEM13J. Decidle a vuestro equipo de redacción que no soy el DAO de la Guardia Civil y que, por tanto, no tengo que declarar ante el juez por el caso Leire… Encima me ponen al lado de Mercedes González.

Amigos de @todoesmentiratv, os habéis equivocado de Manuel Llamas #TEM13J Decidle a vuestro equipo de redacción que no soy el DAO de la Guardia Civil y que, por tanto, no tengo que declarar ante el juez por el caso Leire… Encima me ponen al lado de Mercedes González 😅😂😂 pic.twitter.com/9NYuqhnB4e — manuel llamas (@manuel_llamas) July 13, 2026

Horas después, el programa publicó una rectificación oficial reconociendo el error:

Durante el programa hemos mostrado por error la imagen del analista económico Manuel Llamas en lugar de la del DAO de la Guardia Civil, que comparte el mismo nombre.