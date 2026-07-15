¡Bombazo! Javier Chicote revela la verdadera razón de su abrupta salida del ‘ABC’: «Me han despedido»

Un bombazo mediático en diferido.

El periodista Javier Chicote Lerena, durante años jefe de la unidad de Investigación de ‘ABC‘, desveló en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) la verdadera naturaleza de su salida del diario de Vocento tras más de 14 años.

Sin rodeos y con rotundidad dijo claramente que él no se había marchado de manera voluntaria, sino que había sido poco menos que ‘invitado’ a coger la puerta y largarse.

El anuncio de tamaña noticia se produjo en una intervención del colaborador habitual del espacio presentado por Risto Mejide, donde Chicote respondió a las preguntas sobre los motivos de su adiós, que se hizo público a principios de julio.

Su mensaje inicial en redes había sido elegante y profesional, destacando el «placer y honor» de servir a los lectores y la sensación de «deber cumplido».

Queridos lectores de @abc_es, ha sido un placer y un honor servirles durante más de 14 años. He traído grandes historias y he llevado el nombre del periódico más allá de sus fronteras. Me voy con la sensación del deber cumplido pic.twitter.com/G2bTxLMt8G — Javier Chicote Lerena 🗞️ (@ChicoteLerena) July 10, 2026

Pero en el plató de Cuatro, el periodista fue directo y aclaró que no se trató de una decisión adoptada por él, sino que fue conminado poco menos que a coger sus pertenencias y salir a escape del ‘ABC’.

La salida de Chicote se produjo apenas dos semanas después de que trascendiera el fichaje de Ketty Garat por el medio de Vocento, en el marco de la estrategia de renovación editorial del grupo Vocento, que incluye nuevos perfiles, impulso de formatos audiovisuales y mayor apuesta digital.

En ‘Todo es Mentira’, Chicote detalló cómo estos cambios y los equilibrios internos en la redacción llevaron a su despido.

El periodista, conocido por su rigor en investigaciones de gran calado (Gürtel, Púnica, Palau, casos Ábalos-Koldo, tesis de Pedro Sánchez, trama de influencias de Zapatero y muchos otros), ha sido una de las firmas más incómodas para el poder en la última década y no tuvo problemas en contarle a Risto Mejide cómo se produjo su marcha del centenario diario:

Yo no me he ido, a mí no me han despedido nunca de ningún sitio, pero el viernes me despidieron de ‘ABC’, esa foto desde hace unos cuantos años, era en la redacción de Juan Luca de Tena, que estaba hablando con una fuente, me metí a una habitación, me cerré y una compañera, Tatiana Rivas, encantadora, de la sección local, me sacó esa foto y me pareció bonita para despedirme, a mí me llamaron, me convocaron a una reunión con el director y me dijo que empiezo una nueva etapa, y que quieren hacer otra cosa, y que ya no contaban conmigo.

Aseguró que el director del ‘ABC’ puede y debe confeccionar su equipo y saber con quién desea contar y con quién no:

Un director está legitimado para decidir qué equipo quiere, a mí no me quiere, yo sobro en el ‘ABC’, pues si sobro en el ABC yo no voy a estar en un sitio en el que no me quiera, además ya hace mucho tiempo que me quedé sin esquina, y un boxeador sin esquina, o sea, yo peleo solo, pero necesito que me curen las heridas, y que me den consejos y darme la vuelta y ver la esquina, hace mucho tiempo que ya no tengo esquina, por lo tanto mi salida tenía que producirse. Yo no me quise ir porque no me dio la gana, entonces me despidieron, cogí una caja, metí las cosas en el coche y antes de eso ya no me funcionaba ni el correo electrónico. Entonces, lógicamente pregunté por qué y no me han dado las razones.

Aclaró que tampoco le dieron motivos para justificar su despido:

No, ningún motivo, que no me van a dar ningún motivo más allá de que es una etapa que termina. Yo me voy muy tranquilo, muy orgulloso de lo que he hecho en el ‘ABC’, la gente ya sabe a lo que me dedico, lo que trabajo, las exclusivas que he sacado a lo largo de todos estos años, he llevado el nombre del periódico a todas las televisiones, a universidades, a conferencias incluso fuera de España, yo lo he dado todo por ese periódico, así que espero no escuchar ningún tipo de calumnia por ahí dentro, yo no voy a hablar del periódico, que ha sido mi casa, con la que he dado de comer a mis hijos, pero bueno, estoy contento porque es una etapa que tenía que terminar, que empieza otra, que creo que va a ser muy buena, yo solo sé hacer lo que sé hacer, voy a seguir haciendo, después de verano, si me seguís llamando, que estoy por hecho que sí, aquí abajo en el rótulo pondré otra cosa, no sé qué cosa pondrá, porque yo aún no me había movido, cuando puse este tuit, claro, todo el mundo me escribía, ¿dónde te vas?, ¿dónde te vas?, digo que no, que no, que me han echado, y me dicen, pero no me lo creo, digo que sí.

No obstante, Chicote intuye que alguien ha podido ponerle la zancadilla, pero prefiere no salir del ‘ABC’ disparando contra la casa que le acogió durante todos estos años: