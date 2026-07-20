Ana Samboal se impone al sectario Jesús Cintora y desmonta el circo victimista de Fonsi Loaiza

En un episodio más de la eterna polarización mediática española, la periodista Ana Samboal ha vuelto a ejercer de lo que mejor sabe: poner los puntos sobre las íes con datos, contexto y sin complejos.

En un debate en el programa ‘Malas Lenguas‘ (TVE), Samboal desmontó el relato victimista que se ha construido alrededor del periodista Fonsi Loaiza tras su agresión, recordando que el agresor verbal en el vídeo previo era precisamente él. Ni más ni menos.

Fonsi Loaiza, conocido por su estilo combativo y militante en ciertos círculos progresistas, apareció en las redes tras ser agredido. Rápidamente se activó la maquinaria: agresión fascista, víctima indefensa de la ultraderecha y llamada a la solidaridad acrítica. El circo victimista habitual, donde los hechos se subordinan al relato político.

Sin embargo, Ana Samboal, con su habitual temple y sin dejarse arrastrar por la emoción del momento, puso el foco donde corresponde. Tras visionar las imágenes previas en las que Loaiza, en evidentes condiciones etílicas, gritaba improperios como «subcampeón» y provocaba a quienes le rodeaban, Samboal señaló lo obvio: el agresor verbal fue él. La violencia física es condenable siempre, pero no convierte en santo a quien minutos antes estaba ejerciendo de matón verbal:

Hay dos grupos enfrentados, no sabemos cómo empieza, todavía no sabemos cómo empieza, hay dos grupos enfrentados y este señor no parece una víctima, es decir, hay una bronca en la que él insulta, él le llama fachas, subcampeón, y son sus propios compañeros, las personas que van con él, las que intentan retirarle hacia atrás. Es decir, por lo que vemos de momento, parece una pelea en la calle de personas que hoy dicen que no se acuerdan de nada, no es un periodista ejerciendo su profesión, al que le agreden por ser de izquierdas o de derechas, no, son una bronca en la calle que no sabemos cómo empieza y que el agresor verbal, por lo menos, es él.

Jesús Cintora, conductor del debate, no tardó en intentar rectificarla con su estilo característico al estilo de ‘bulos no’. El presentador, habitual en defender narrativas de izquierda, trató de reconducir la conversación hacia el victimismo puro, restando importancia al comportamiento previo de Loaiza y centrándose exclusivamente en la agresión sufrida.

Samboal no se dejó amilanar. Con serenidad y hechos en la mano, mantuvo su posición: la polarización no se combate blanqueando comportamientos y creando mártires selectivos. Condenar la violencia no implica comprar el paquete completo de inocencia y victimismo que se intenta vender. La periodista abulense demostró una vez más por qué es una de las voces más incómodas para el progresismo mediático: no sigue el guion.