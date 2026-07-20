El quiosquero de Podemos queda retratado tras profetizar que Lamine Yamal le iba a pasar por la cara a Trump la bandera de Palestina

Un ‘portento’ como adivino.

Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, se puede dedicar a cualquier cosa, salvo al arte de la profetización.

El viernes 17 de julio de 2026, el conocido como el ‘quiosquero de Podemos’, afirmó con seriedad y rotundida en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) que Lamine Yamal iba a pasar la bandera de Palestina por la cara de Donald Trump.

Sin embargo, el excelente extremo del Barcelona y de la Selección Española, lejos de hacer ese gesto, acabó saludando y sin hacr ningún gesto hacia el presidente de los Estados Unidos de América.

FUCK TRUMP. Mañana Lamine va a restregar la bandera de España y de Palestina a Trump’nn pic.twitter.com/6j6nSNv3xT — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) July 18, 2026

El clip se difundió rápidamente ya que el deseo de Pablo Fernández entró en conflicto con los hechos.

La bandera de Palestina que avivó el debate político español

Todo comenzó con un gesto concreto: durante la rúa de celebración del FC Barcelona por la obtención de la Liga y la Supercopa, Lamine Yamal levantó una bandera de Palestina desde el autobús descapotable, ante un mar de aficionados en Barcelona. Un hincha lanzó la bandera, y el jugador la recogió y la mostró durante varios segundos, un acto que se hizo viral de manera inmediata en redes y medios de comunicación.

Ese gesto trajo consigo tres consecuencias claras:

Encendió el debate político en el país.

Generó una polémica diplomática con Israel .

. Propulsó la carrera de numerosos opinadores que encontraron en Lamine una mina ideológica.

Mientras el ministro de Defensa israelí acusó al jugador de «incitar al odio» por mostrar la bandera palestina en una celebración, muchos en la izquierda española lo ponderaban casi como un héroe político. El fútbol, una vez más, se convertía en un tablero de juego geopolítico.

Iglesias, Rufián y la lucha por adueñarse de Lamine

Aquí aparece la figura del “quiosquero de Podemos” y de un ecosistema mediático asociado a la izquierda radical. El gesto de Lamine con la bandera de Palestina fue visto como una oportunidad dorada.

Viva Palestina libre 🇵🇸 https://t.co/8Efynyi3vi — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) July 19, 2026

Figuras como Pablo Iglesias, Gabriel Rufián y comunicadores afines a este ámbito ideológico se lanzaron a amplificar la acción del jugador, presentándolo como un símbolo de compromiso político. Se aplaudió su valentía, se le colocó como referente de una juventud consciente y se utilizó su imagen para fortalecer discursos ya conocidos sobre Palestina, la OTAN, Estados Unidos o el “fascismo europeo”.

Paralelamente, un sector de tertulianos de televisión se dedicó a construir un relato casi mítico: Lamine no era solo un delantero del Barça; era el chico que podría humillar a Donald Trump y al sistema desde el campo. De ahí surgen vídeos como el del ‘quiosquero de Podemos’, donde la fantasía política toca el cielo al sugerir que Yamal pase la bandera de Palestina por la cara a Trump.

El hecho es que Yamal, en modo alguno, hizo atisbo de sacar ninguna bandera durante la entrega de la medalla por parte de Donald Trump a los ganadores del Mundial.