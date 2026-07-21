Carlos Cuesta se mofa de Ramón Espinar por atribuir a Sánchez el segundo Mundial de España: «Él lo que lleva son 15 estrellas de corrupción»

Politización hasta la náusea de la victoria de España en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

La celebración del triunfo deportivo de los jugadores entrenados por Luis de la Fuente derivó en un enfrentamiento dialéctico en el plató de ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) que reflejó la profunda división política del país.

Carlos Cuesta, que ya había escuchado vincular a Pedro Sánchez y al PSOE con los triunfos de la Selección Española, saltó a desmontar el discurso:

Alguien debe tener un cable ahí que está haciendo cortocircuito. ¿Qué tiene que ver apoyar a España, qué tiene que ver apoyar a la selección, con que traguemos a Pedro Sánchez? ¿Pero qué tendrá que ver si es anti español? Es que es justo lo contrario. Si amas a España no puedes amar a Pedro Sánchez.

La confrontación escaló cuando el podemita Ramón Espinar defendió una correlación estadística: las grandes victorias de España en competiciones internacionales habrían ocurrido exclusivamente bajo gobiernos socialistas. Según esta argumentación, la primera estrella se conquistó durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y la segunda bajo el mandato de Pedro Sánchez, separadas por 16 años:

La primera estrella la ganamos con Zapatero y la segunda con Pedro Sánchez. Que los Mundiales y las Eurocopas solo se ganan en este país cuando gobierna la izquierda. Cuando gobierna la derecha nada más que tristeza, pobreza, la derecha, empobrecimiento, tristeza y derrotas de la selección

El defensor de esta teoría insistió en presentarla como un «hecho objetivo» contrastable con el palmarés histórico de la selección. Su postura sostiene que durante los gobiernos de derecha solo habría habido «tristeza, pobreza, empobrecimiento y derrotas», mientras que la izquierda coincidiría con los momentos de gloria futbolística.

Esta afirmación provocó que Carlos Cuesta le diese el zasca definitivo: