Una reportera de Flich y Miró se lleva el zasca de su vida por atacar el callejero de un pueblo de Madrid

Es lo que se llama ir a por lana y acabar trasquilado.

En este caso, trasquilada.

Una reportera de Marta Flich y Gonzalo Miró en TVE, en el programa ‘Directo al Grano‘, protagonizó uno de los momentos más incómodos de las últimas semanas en la cadena pública.

Durante un reportaje sobre la memoria histórica, la periodista arremetió contra el callejero de un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid, Becerril de la Sierra, que aún conserva denominaciones relacionadas con la Guerra Civil y el franquismo.

En este caso, el quebradero de cabeza para los de ‘Tele Pedro‘ es que en esa localidad madrileña existiese aún una calle con el nombre de José Antonio.

La reportera, sin ningún tipo de empacho, fue a saco contra los vecinos:

¿Qué les parece vivir en una calle franquista?

La respuesta, sencillamente, fue colosal:

¡Ah, que la quieren quitar o algo, he oído! Y Calvo Sotelo la quieren quitar también. Porque a Calvo Sotelo se le cargaron a ustedes, o sea, los rojos. Más vale que se preocupen de otras cosas y estas tonterías, ¡Dios mío de mi vida!

Seguidamente, se explicó que la Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Becerril de la Sierra por mantener una calle dedicada a José Antonio Primo de Rivera. Asimismo, se destacó que el Partido Comunista había propuesto que pasara a llamarse Avenida de Abogados de Atocha, haciendo alusión a que este año además se cumple el 50 aniversario de su asesinato.

José Antonio Primo de Rivera fue fusilado por los rojos en 1936 en una cárcel de Alicante. El PSOE solo quiere borrar de la historia sus crímenes y asesinatos.

José Antonio Primo de Rivera no asesinó ni a un solo español, el PSOE a decenas de miles. pic.twitter.com/tYqq2VjZ6B — Raclo (@Raclo20) July 22, 2026

La reportera siguió la ronda:

¿Qué opinan? ¿A favor o en contra?

Pero volvió a darse de bruces con los encuestados:

¿Quieren cambiar y poner otra que pongan a Pedro Sánchez?

Entrevistando a un carnicero, llegó a espetarle:

¿No les afecta ni al negocio ni nada?

La reacción, espectacular:

Para nada, para nada. Yo creo que me beneficia.

Y la reportera, a lo suyo:

¿Sí? ¿Y por qué?

El comerciante, sin perder la compostura, contestó:

Pues no sé, a lo mejor porque me gusta.

Otra vecina aseveró:

Está todo muy bien como está.

La comunicadora siguió buscando, de forma estéril, testimonios a favor de obra:

¿Qué le parece vivir una calle con terminología que hace alusión al franquismo?

La vecina terminó de rematar a la reportera: