De risa: Ignacio Escolar juega su última e inverosímil carta para no pagarle una buena morterada a Julio Iglesias

Lo tiene de color hormiga.

Ignacio Escolar sabe que en cualquier momento le puede tocar aflojar un primer pago a Julio Iglesias por hacer seguidismo del reportaje de Univisión en el que se acusaba al cantante de cometer abusos deshonestos con varias exempleadad.

El director de eldiario.es, entrevistado en ‘La Hora de La 1‘ (TVE) volvió a defender a capa y espada su polémica información sobre Julio Iglesias lanzando un argumento inverosímil: acusar directamente al cantante de mentir en su querella.

Según Escolar, el abogado de Julio Iglesias aseguró en la querella que “las mujeres que aparecían en los vídeos que publicamos son actrices. Y él lo negó rotundamente:

Nosotros contamos lo que ocurría en ese momento y todavía hoy, estas mujeres que denuncian estos hechos se reafirman en estas declaraciones. Y luego hay algo muy importante, tanto en la querella como en la demanda, que es una mentira de Julio Iglesias, una afirmación completamente falsa que hace en las dos acciones legales que ha puesto en marcha estos días.

Insistió en que los testimonios de las mujeres son verídicos:

Allí aseguran, el abogado de Julio Iglesias, que las mujeres que aparecían en esos vídeos que publicamos tanto en ‘eldiario.es’ como Univisión y que fueron recogidos por otros medios son actrices. Esto no es verdad. Las mujeres que aparecen en esos vídeos son las mujeres reales, son las denunciantes. Aparecen ellas y hablan ellas y sus palabras son exactas.

Y se agarró a una técnica empleada por la BBC para defender la veracidad de su pieza periodística y, de paso, evitar tener que pagarle una morterada al cantante :