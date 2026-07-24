Dos mafiosos y un destino: Zapatero perpetra un esperpento en TVE y muchos sospechan que Sánchez está detrás

Zapatero acudió apretado a la socialista TVE, a un programa amigo y ante el servicial Ruiz, empujado por Sánchez para blindar al marido de Begoña y sus ministros en el pringoso rescate de Plus Ultra: la entrevista, lejos de aclarar nada, fue un ejercicio de ridículo… compartido.

Es seguro que muchos de los telespectadores que ayer vieron la entrevista en RTVE a José Luis Rodríguez Zapatero se preguntaron a qué fue exactamente el expresidente del Gobierno.

Si el dueño de las joyas pretendía mejorar su imagen pública, es difícil que lo haya conseguido con sus momentos de titubeo y sentimentalismo, respuestas evasivas, algunas, e inverosímiles, muchas.

Y si pretendía mejorar su situación procesal, en una especie de transferencia entre el plató de televisión y el juzgado que lo investiga, el resultado fue aun peor.

Cuando un hombre necesita un plató amigo, una pregunta blanda y un presentador dispuesto a mirar hacia otro lado cuando no responde a sus preguntas, es que algo en su versión de los hechos no aguanta la luz del día. Eso es lo que ocurrió ayer en Televisión Española, donde José Luis Rodríguez Zapatero compareció —empujado, según todos los indicios, por el propio Pedro Sánchez— ante el servicial Ruiz, en un programa amigo, para tratar de desmarcarse del rescate de Plus Ultra, justificar el origen de unas joyas incautadas y presentar todo el asunto como una persecución política. El resultado no fue una aclaración: fue un ridículo compartido entre dos hombres unidos, más que por la amistad, por un mismo destino judicial.

Una defensa televisiva con más gestos que pruebas

La comparecencia de Zapatero siguió un guion familiar: negación contundente, apelación al contexto político y descalificación implícita de quienes investigan o critican. Sobre Plus Ultra, sostuvo que no tuvo participación en el rescate ni recibió comisión alguna; sobre las joyas, alegó que fueron un regalo de un país que prefirió no identificar. Cada respuesta, sin embargo, abrió más preguntas de las que cerró.

El problema no es solo el contenido de la defensa, sino el escenario elegido para representarla. TVE ofrece un espacio privilegiado, pero también expone el contraste entre el relato del expresidente y las informaciones que sitúan en su entorno una red de contactos y gestiones que van mucho más allá del papel de víctima de un supuesto «ruido político». Cuando una explicación necesita tantos apuntalamientos para sostenerse en pie, el espectador empieza, con razón, a sospechar que los cimientos ya estaban agrietados de antemano.

Sánchez, entre la lealtad y el cálculo

La posición de Sánchez es, si cabe, más incómoda todavía. Su respaldo a Zapatero no responde solo a la camaradería del viejo partido: obedece a una lógica de contención en la que proteger a un referente histórico del PSOE equivale, en el fondo, a proteger la propia autoridad presidencial. El gesto puede leerse como disciplina interna, pero tiene un precio evidente en credibilidad.

El presidente invoca la presunción de inocencia y la necesidad de cuidar a los suyos. El mensaje que llega, sin embargo, es otro: el de una Moncloa que cierra filas justo cuando el caso se complica y las explicaciones se vuelven cada vez más frágiles. En política, la lealtad puede ser una virtud; empujar a un aliado a exponerse en directo para salvar el relato del Gobierno se parece más a una condena.

Empujar a Zapatero hacia TVE debía apagar el fuego. Lo que ha hecho, en realidad, es avivarlo. Una defensa sin novedades sustanciales, repetida ante un interlocutor cómplice, no despeja dudas: las multiplica. Las informaciones que sitúan contactos y negociaciones activas alrededor del rescate contradicen frontalmente la versión de un expresidente ajeno a todo, y esa distancia entre el relato oficial y los hechos conocidos es, precisamente, donde la narrativa empieza a resquebrajarse.

Hay algo revelador en que las explicaciones que más insisten en ser «claras» sean casi siempre las que más dependen de la buena fe de terceros. Resulta igualmente llamativo que un rescate aéreo y unas joyas hayan terminado convertidos en una contienda de guion televisivo, como si la transparencia necesitara plató, maquillaje y buena iluminación para resultar convincente. Cuanto más se invoca la normalidad, más extraordinario parece el empeño en fabricarla.

Zapatero y Sánchez comparten hoy la misma escena: uno busca limpiar su imagen, el otro intenta que el escándalo no le salpique en exceso. Pero en política, como en el plató, las manchas rara vez se ven en directo. Se revelan después, cuando se apagan los focos.