Tomás Gómez se cachondea de las explicaciones de Zapatero en TVE: «Parece que se las preparó Luis Arroyo»

La joya de la corona para cerrar temporada en ‘Horizonte‘ (Cuatro).

El programa se centró varios minutos en la entrevista concedida por José Luis Rodríguez Zapatero a los compañeros de ‘Mañaneros 360‘ (TVE) donde salió a relucir como denominador común que el expresidente del Gobierno había salido del plató de la televisión pública con un problema más del que ya tenía cuando entró.

A las dificultades judiciales, ahora se le unía la pérdida absoluta de credibilidad tras pasar por la mesa de masaje y relajación de Javier Ruiz.

Tomás Gómez, exlíder del PSOE en Madrid, fue claro y directo al afirmar que quien fuera inquilino de La Moncloa entre 2004 y 2011 había dejado pasar una oportunidad de oro para haber dado más y mejores explicaciones:

He visto la entrevista y me parece que no hay forma peor de resolver una crisis. Si lo que quería hoy Zapatero era resolver una crisis de comunicación, ha hecho justo lo contrario. El otro día ya era sorprendente que con la que estaba cayendo y con su silencio después de tantas semanas, acerca de lo que toda España se está preguntando, el origen de las joyas, qué ha pasado con el rescate, qué pasa con el presunto tráfico de influencias, él saliese hablando de la ley de amnistía como si tal cosa, y como si su opinión en este momento, si su opinión política, fuese valorada por alguien. Y un error de comunicación porque lo que ha pedido hoy, desde mi punto de vista, es un acto de fe. Y en este momento la confianza y la credibilidad no están del lado de Zapatero, sino exactamente lo contrario.

Subrayó que muchos votantes socialistas esperaban de Zapatero explicaciones que fuesen convincentes:

Y lo que se esperaba, o lo que esperaba, por lo menos, por muchos votantes socialistas, y por supuesto imagino que la cúpula socialista es que diese explicaciones que fuesen convincentes y que además tuviesen validez a la hora de resolver su defensa jurídicamente. Me parece que es un error de comunicación, y eso que yo tenía entendido, que Luis Arroyo ya no era el que le llevaba las cosas de comunicación, porque parece que está diseñado por el propio Luis Arroyo, el que también lo conozco perfectamente. Yo creo que hoy Zapatero tiene un problema todavía mayor del que tenía ayer, porque ayer lo tenía judicial, hoy tiene el problema político y de credibilidad mucho mayor.

Subrayó que quien puede empezar a temer también por su futuro es el propio Pedro Sánchez: