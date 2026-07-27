El charlatán Revilla muestra su decepción con el ‘enjoyado’ Zapatero para acabar metiendo en el mismo saco a Aznar

Es un charlatán impenitente.

Aparte de querer siempre quedar como el aceite, por encima de todo.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, dejó muy claro en el programa ‘laSexta Xplica‘ su devoción por José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, cuando tuvo que entrar a analizar el pringoso asunto de esas joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz (Madrid) y que estaban valoradas en 1,3 millones de euros (salvo que la tasación la haga Luis Arroyo).

El político del PRC, que aún está sopesando la posibilidad de presentarse a las siguientes elecciones autonómicas, emitió sus dudas sobre que lo de Zapatero pudiera constituir un delito:

Es que, por ejemplo, esto no sé cómo puede acabar. A lo mejor resulta que no es un delito. A mí lo que más me ha impactado es el tema de las joyas. Aunque no le vaya a ocurrir nada porque seguro que ha prescrito. De eso hablaremos luego, de esos temas de la prescripción. Pero eso de las joyas, canta. Canta en una persona como él.

Miguel Ángel Revilla: «Las joyas cantan en una persona como él. En otros se puede considerar normal, incluso que las tenga Aznar. Tendrá 20 veces más, pero su público no le va a juzgar como lo están juzgando». ‘Y tú más’ zurdo para blanquear a Zapatero.pic.twitter.com/ptAVgbiIQU — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 26, 2026

Pero rápidamente metió en la ecuación a José María Aznar:

Quizá en otras personas se pueda considerar normal, ¿no? Incluso que las tenga Aznar. Pues tendrá ese sí 20 veces más. Pero su público no le va a juzgar como le están juzgando sus militantes o yo, que sin ser del PSOE le tengo o le tenía a este señor como un ejemplo de trayectoria política y de honestidad.

Y lamentó que Zapatero haya caído en una tentación que, a ojos de Revilla, debía ser solo un mal que afectase a los dirigentes del Partido Popular: