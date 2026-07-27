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'LASEXTA XPLICA'

El charlatán Revilla muestra su decepción con el ‘enjoyado’ Zapatero para acabar metiendo en el mismo saco a Aznar

"No se puede tener 1.300.000 euros en joyas, regale quien te las regale, aunque seguro que Aznar tiene 20 veces más"

Miguel Ángel Revilla.
Miguel Ángel Revilla.
Archivado en: José Luis Rodríguez Zapatero | José María Aznar | Miguel Ángel Revilla | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

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Es un charlatán impenitente.

Aparte de querer siempre quedar como el aceite, por encima de todo.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, dejó muy claro en el programa ‘laSexta Xplica‘ su devoción por José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, cuando tuvo que entrar a analizar el pringoso asunto de esas joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz (Madrid) y que estaban valoradas en 1,3 millones de euros (salvo que la tasación la haga Luis Arroyo).

El político del PRC, que aún está sopesando la posibilidad de presentarse a las siguientes elecciones autonómicas, emitió sus dudas sobre que lo de Zapatero pudiera constituir un delito:

Es que, por ejemplo, esto no sé cómo puede acabar. A lo mejor resulta que no es un delito. A mí lo que más me ha impactado es el tema de las joyas. Aunque no le vaya a ocurrir nada porque seguro que ha prescrito. De eso hablaremos luego, de esos temas de la prescripción. Pero eso de las joyas, canta. Canta en una persona como él.

Pero rápidamente metió en la ecuación a José María Aznar:

Quizá en otras personas se pueda considerar normal, ¿no? Incluso que las tenga Aznar. Pues tendrá ese sí 20 veces más. Pero su público no le va a juzgar como le están juzgando sus militantes o yo, que sin ser del PSOE le tengo o le tenía a este señor como un ejemplo de trayectoria política y de honestidad.

Y lamentó que Zapatero haya caído en una tentación que, a ojos de Revilla, debía ser solo un mal que afectase a los dirigentes del Partido Popular:

No se puede tener 1.300.000 euros en joyas, regale quien te las regale. Tú las tienes que devolver, tú las tienes que declarar. Y eso va en contra de esa frase que le hemos escuchado en los mítines. Los socialistas estamos acostumbrados a tener poco y dar mucho. Pues no es poco 1.300.000 euros en joyas. Y eso te rompe el esquema de lo que debe de ser un socialista a los ojos, ya digo, de los suyos. Porque que lo tenga Aznar, seguramente los que le votan estarían encantados de que tuviera más. Y ellos, si accedieran también a esa manera de acumular riqueza, también lo harían, ¿no? Pero en el caso de Zapatero, canta.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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