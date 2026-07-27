Escándalo en plató: Cintora cuela como ‘experto independiente’ a un bombero militante de Podemos

Es de traca.

Y lo peor es que no es la primera vez que ‘Tele Pedro‘ cuela a supuestos ‘expertos neutrales’ para analizar catástrofes naturales sin decirle a la audiencia de que se trata de invitados que van con el carnet del partido de turno en la boca.

RTVE y el programa ‘Malas Lenguas‘ de Jesús Cintora vuelven a estar en el centro de la polémica por presunta falta de transparencia en la selección de invitados. El sábado 25 de julio de 2026, durante la emisión del espacio en La 1, se presentó a Juan Carlos González (miembro de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, BRIF) simplemente como «Juan, bombero forestal», enmarcándolo como un experto neutral para hablar sobre la ola de incendios que afectaba a zonas como Madrid, Ávila y Toledo.

🔴 Juan, bombero forestal: «A esa gente que niega el cambio climático le pondría a trabajar con nosotros frente a los incendios». #MalasLenguasN pic.twitter.com/1lXZDEOXrV — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 25, 2026

Vestido con su uniforme oficial, el invitado cargó duramente contra quienes niegan el cambio climático, proponiendo incluso: «A esa gente que niega el cambio climático le pondría a trabajar con nosotros frente a los incendios».

El programa reforzó el mensaje con rótulos como «VOX niega el cambio climático» y «La ultraderecha, bulos peligrosos sobre el fuego», convirtiendo la intervención en un claro ataque político.

Lo que el programa omitió es que Juan Carlos González fue número 2 de la lista de Podemos al Congreso de los Diputados por León. Además, ha participado en actos públicos de Unidas Podemos e Izquierda Unida, según imágenes difundidas posteriormente en redes sociales.

Esta omisión ha generado acusaciones de manipulación informativa y sesgo en RTVE, la televisión pública financiada con dinero de todos los contribuyentes.

No es un caso aislado: en ediciones anteriores de ‘Malas Lenguas’, el mismo espacio ya había presentado a otros bomberos con vínculos a Podemos (como Marcos Gómez, excandidato en Ávila) sin revelar su militancia, siempre en el contexto de atribuir los incendios principalmente al cambio climático y criticar a gobiernos autonómicos del PP y VOX.