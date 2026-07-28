El progre Federico Quevedo deja ojiplático a Javier Ruiz al confrontar con Sarah Santaolalla por su festival de bulos contra Ayuso

Como diría Josep Pedrerol, la activista ha quedado retratada.

El momento televisivo es para verlo en bucle.

Federico Quevedo, que no pasa por ser en la actualidad un periodista lejano a las tesis del sanchismo, acabó plantando cara a las afirmaciones de Sarah Santaolalla sobre la gestión de incendios.

El nivel tan burdo de las acusaciones contra Isabel Díaz Ayuso obligó a la confrontación en plató delante de su novio, el presentador Javier Ruiz, en Mañaneros 360 de TVE. El intercambio se viralizó tras publicarse el clip en X.

Sarah Santaolalla: "Los incendios no solo son las llamas. Son los políticos negligentes que no hacen nada para frenarlas". Federico Quevedo: "Los pirómanos de la información niegan la realidad. La segunda CCAA que más invierte en prevención es Madrid".pic.twitter.com/mrVrCzOlu4 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 27, 2026

Sarah Santaolalla lanzó una frase más que incendiaria para dirigirse a la dirigente de la madrileña Puerta del Sol:

Los incendios no solo son las llamas. Son los políticos negligentes que no hacen nada para frenarlas.

Federico Quevedo respondió de inmediato con otra cita para el mármol y que dejó callada a una tertuliana que no se imaginaba la reacción de su compañero de mesa en ‘Tele Pedro’:

Los pirómanos de la información niegan la realidad. La segunda CCAA que más invierte en prevención es Madrid.

La réplica, directa y basada en datos de inversión, expuso lo exagerado del ataque contra la presidenta madrileña y sorprendió a Javier Ruiz, presente en el plató.

El formato del programa permitió que la discusión se desarrollara en vivo, con Quevedo defendiendo la realidad de las cifras autonómicas frente a la narrativa de negligencia generalizada. La intervención subrayó que, pese a su giro político reciente, el comunicador no podía dejar pasar afirmaciones que rozaban la desinformación sobre la Comunidad de Madrid.