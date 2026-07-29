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TVE CALDEA EL AMBIENTE CON UN INVITADO CONTROVERTIDO

Cintora lo vuelve a hacer: el presentador de ‘Malas Lenguas’ entrevista a un bombero ocultando que es un sindicalista de la CGT

El periodista repite el patrón de un caso anterior con un candidato de Podemos

Jesús Cintora y Ángel Malanda.
Jesús Cintora y Ángel Malanda.
Archivado en: Jesús Cintora | Periodismo | RTVE | Televisión

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Juan Carlos González.

Escándalo en plató: Cintora cuela como ‘experto independiente’ a un bombero militante de Podemos

Lo volvió a hacer.

Y además en menos de cuatro días.

Jesús Cintora le ha cogido el gusto a eso de generar controversia con su formato en ‘Malas Lenguas’.

En la emisión reciente del espacio, el presentador dio voz a Ángel Malanda, bombero forestal de Castilla y León, a través de una carta en la que denuncia el «maltrato» que siente el colectivo y reclama más prevención contra incendios. El enlace al tuit aparece integrado así: el propio programa Malas Lenguas mostró al profesional sin aclarar que se trata de un afiliado al sindicato CGT.

El contenido del vídeo reproduce las palabras del bombero sobre la necesidad de que los propietarios limpien sus parcelas.

Malanda expresó su frustración con frases directas que han circulado rápido en redes. El enfoque del reportaje se centra en la gestión de la administración autonómica y en las condiciones laborales del personal forestal, pero omite cualquier referencia a la adscripción sindical del entrevistado.

Esta omisión repitió un patrón que el propio Cintora ya aplicó hace pocos días con Juan Carlos González, al que presentó simplemente como bombero sin señalar que había sido candidato de Podemos.

El mensaje del bombero

El texto leído en pantalla recoge la experiencia personal de Ángel Malanda en primera persona. Destaca la siguiente afirmación literal: «No quiero perder mi vida por salvar tu chalet cuando no has desbrozado ni un metro cuadrado alrededor de él». Otra frase que se subraya en el reportaje es la siguiente: «Cualquiera puede darse un paseo, en cualquier municipio, y observar las parcelas».

El testimonio insistió en que la prevención debe empezar por los particulares y no solo por la administración. Malanda describió situaciones de riesgo que vive el colectivo y reclama más recursos para evitar que los incendios se propaguen con tanta facilidad en verano.

Reacciones en redes

Las respuestas al tuit del programa reflejan tanto apoyo como críticas. Algunos usuarios señalan que los bomberos forestales llevan años sufriendo campañas de desprestigio en determinados medios. Otros recuerdan que en Aragón el personal pasó a trabajar los doce meses del año tras la llegada de Podemos al gobierno autonómico.

Varios comentarios destacan el dato sindical que no se mencionó en pantalla y comparan este caso con la entrevista anterior al militante de Podemos. La conversación gira en torno a la transparencia del espacio y a si los perfiles de los entrevistados deben aclararse siempre que tengan vinculación política o sindical.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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