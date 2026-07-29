Nacho Abad estalla como nunca contra el podemita Pablo Fernández: «¡No me seas Cintora, a mí no me vuelvas a llamar bulero!»

Un momentazo para no perdérselo.

El presentador de ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) tuvo que hacer valer su posición en el plató al verse señalado por difundir informaciones sobre la recogida de piñas en el monte ahora que los incendios están asolando gran parte de los montes de España.

La discusión giró en torno a las declaraciones del alcalde de Pedro Bernardo, David Segovia, y las de Abad sobre las restricciones forestales. Pablo Fernández, tertuliano de Podemos, intervino para desmentir la versión y el tono subió de inmediato.

Nacho Abad recordó en ese momento cómo Jesús Cintora, en el programa ‘Malas Lenguas’ de TVE, solía acusar a sus tertulianos de soltar bulos en antena. Esa misma táctica, según Abad, es la que ahora intentó aplicar el podemita Pablo Fernández contra él.

Nacho Abad y el alcalde de Pedro Bernardo alimentan el bulo de que no se pueden coger piñas del monte. Pablo Fernández los desmiente en directo, provocando el enfado de Abad, que acaba comparándolo con Jesús Cintora en medio de una gran bronca: pic.twitter.com/ljhYVxoWvw — IamRGR (@IamRGR1) July 29, 2026

El origen del choque

Durante la emisión, Abad y el alcalde defendían que no se pueden recoger piñas sin autorización previa. Fernández replicó al instante con datos que desmontaban esa afirmación y generó la reacción airada del presentador:

Nacho, tú ayer soltaste un bulo, por ejemplo, en ‘Código 10’, diciendo que es que había una noticia que era del 2011, que le habían multado por poner una piña. Y le vendiste como una noticia de hoy.

El presentador de ‘En Boca de Todos’ saltó:

No vendí nada. No me vuelvas a acusar de bulero. Puse complemento circunstancial de tiempo cuando lo conté y si no lo has entendido, estudia. No seas Cintora aquí diciendo lo que es bulo y lo que es verdad. No te lo voy a permitir, Pablo.

Y como el podemita no se callaba, Abad ya no se cortó un pelo:

Les presento a Pablo Fernández, que tiene un posgrado en la facultad de Begoña Gómez. Él determina lo que es bulo y lo que no. Ole, ole, ole. Pablo Fernández, licenciado en bulos.

Fernández siguió erre que erre:

Era una noticia del año 2011 por robar una piña en un parque de Zamora, año 2011

Pero el periodista acabó por remachar con mucha ironía: