Patricia Pardo no se calla y abronca a Sánchez en su visita a los incendios: “Si te tienen que insultar, te aguantas”

Sin rodeos.

Patricia Pardo, presentadora de ‘Vamos a ver’ (Telecinco) no ha dejado pasar la oportunidad de criticar con dureza la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a las zonas arrasadas por los graves incendios forestales que han afectado a varias regiones de España este verano.

La comunicadora, en una intervención directa y sin filtros, ha recordado al mandatario su “responsabilidad presidencial de dar explicaciones” y ha defendido que, “si te tienen que insultar, te aguantas”.

La polémica visita de Sánchez a las áreas afectadas por los fuegos ha estado marcada por los abucheos y las protestas de los vecinos. Imágenes difundidas en redes sociales y algunos medios muestran a residentes enfadados increpando al presidente, reclamando mayor celeridad en las ayudas, criticando la tardanza en la respuesta y expresando su hartazgo ante lo que perciben como visitas protocolarias sin soluciones concretas.

La responsabilidad presidencial de dar explicaciones

Los abucheos, que se han repetido en distintos puntos de las zonas siniestradas, reflejan el malestar acumulado tras semanas de fuego que han destruido miles de hectáreas, viviendas y medios de vida. Vecinos y alcaldes de las zonas afectadas han denunciado la falta de prevención, los recortes en medios para la extinción y la ausencia de un plan estatal sólido frente a los incendios estivales, un problema recurrente año tras año.

En el plató de ‘Vamos a ver’, Patricia Pardo abordó el episodio con rotundidad. “El deber fundamental del presidente es ofrecer explicaciones a la ciudadanía. Aunque el coste político sea elevado, para eso está el presidente”, afirmó.

La periodista denunció lo que considera un control excesivo de la información durante estas visitas: “Lo que estamos presenciando en la mayoría de ocasiones es que ni siquiera se permite a los medios de comunicación acercarse. El otro día la excusa fueron los inhibidores de señal, pero no son los inhibidores el problema real. Lo que ocurre es que solo ofrecen la señal oficial de Moncloa, para evitar que se graben escenas de vecinos increpando al mandatario, algo inevitable que ha sucedido con todos los gobiernos”.

Pardo insistió en la necesidad de transparencia democrática: “En circunstancias críticas, lo exigible al presidente es que se acerque, al menos, a dialogar con los medios. Y si tiene que enfrentarse a insultos, debe aguantarlos. Es parte de su responsabilidad democrática”.

La presentadora también se refirió al “ciclo perpetuo de anuncios estivales” que, a su juicio, caracteriza la respuesta de las administraciones a esta crisis. “El problema es que cuando hay que llevar esas políticas a cabo y ejecutarlas realmente es en invierno. Insisto: es siempre lo mismo, verano tras verano. Es el día de la marmota”, subrayó.

Los incendios de este verano 2026 han vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del territorio español ante la gestión de los recursos forestales. Con miles de hectáreas quemadas, evacuaciones y daños económicos millonarios, la presión sobre el Ejecutivo es máxima. Los abucheos recibidos por Sánchez se suman a un clima de descontento ciudadano que crece conforme se repiten las catástrofes estivales sin que, según muchos afectados, se produzcan cambios estructurales profundos.